Пн, 25.10.2021
Если у нас впереди еще одни выходные такие же, как были прошлые, то мы, вероятно, будем вынуждены открыть наш мобильный морг Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS
Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS
1

Руководитель больницы: медперсонал нужно было ревакцинировать от Covid-19 еще в августе

ФОТО: LookerStudio/Shutterstock

Медицинский персонал нужно было ревакцинировать от Covid-19 еще в августе, такое мнение высказал председатель правления Огрской больницы Дайнис Широв, пишет LETA.

Он сообщил, что из 480 сотрудников Огрской больницы до сих пор не вакцинированы от трех до пяти человек, а на данный момент восемь сотрудников заразились Covid-19.

"Я также нахожусь среди заболевших. В январе мне сделали прививку вакциной Pfizer/BioNTech.

1

К сожалению, в этом месяце я заболел Covid-19, и течение болезни в первые восемь дней было очень тяжелым. К сожалению, мой отец тоже лечится в Латвийском центре инфектологии. Мне не удалось убедить его в необходимости вакцинации. Он больше боялся побочных эффектов вакцины и доверился различным источникам, которые считали, что вакцинацию делать не нужно", - сказал Широв.

Он признал, что коллеги в настоящее время активно используют возможность ревакцинации, так как видно, что откладывать ее ни на минуту нельзя.

По словам Широва, медперсонал, который ежедневно контактирует с пациентами, должен был пройти ревакцинацию еще в августе, чтобы не заболеть.

1

В больнице отсутствуют инфраструктура и персонал для лечения пациентов с Covid-19

В Огрской больнице отсутствуют инфраструктура и персонал для лечения пациентов с Covid-19, сообщил председатель правления Огрской больницы Дайнис Широв.

Он напомнил, что государство закрыло инфекционное отделение в Огрской больнице более 25 лет назад. Для функционирования инфекционного отделения необходимы специально оборудованные помещения, безопасные как для врачей, так и для пациентов. "В настоящее время инфраструктура нашей больницы, как и Мадонской, не позволяет проводить лечение инфекционных больных в существующих помещениях. Пересекаются пути амбулаторного, реабилитационного и стационарного потоков", - пояснил Широв.

Он указал на последнее решение Государственной оперативной медицинской комиссии, согласно которому больницы, которые не могут обеспечить лечение пациентов с Covid-19 на своей территории, должны принимать больше пациентов без диагноза Covid-19 в остром состоянии и для оказания неотложной медицинской помощи. "Это мы и делаем. Больница работает на 99% своего потенциала с начала прошлого года, и мы готовы продолжать", - подчеркнул руководитель Огрской больницы.

Широв отметил, что имеющийся персонал с трудом успевает обслужить более 400 пациентов, которые ежемесячно проходят лечение в больнице. "Мы также предоставляем амбулаторную помощь в тех же помещениях, например, рентген, услуги компьютерной томографии и лаборатории, которыми пользуются 12 000 человек в год", - пояснил руководитель больницы.

Он считает, что была допущена большая ошибка по сокращению количества больниц и коек. Государство обязано держать в резерве не менее 25-30% мест. "За последние 20 лет все только сокращалось и сокращалось, даже год назад еще обсуждалось уравнивание больниц, что в основном означало ограничение доступности услуг. Проблема Огрской больницы в том, что для такого крупного края мы не можем быть больницей четвертого уровня, которая могла бы оказывать помощь как жителям окрестных территорий, так и Рижского региона.

В будущем количество коек в Огрской больнице обязательно нужно увеличить, но это решение государства", - подчеркнул Широв.

1

Как ранее сообщила госсекретарь Министерства здравоохранения Индра Дрейка, Минздрав проводит переговоры о размещении пациентов с коронавирусом в Больнице травматологии и ортопедии, 1-й Рижской больнице, Огрской районной больнице, а также в Сигулдской и Юрмальской больницах.

Ранее Минздрав прогнозировал, что 1500 коек для пациентов с Covid-19 потребуются уже 23 октября, при самом благоприятном прогнозе это случится 27 октября.


НАВЕРХ
Back