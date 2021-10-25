Жуткий случай в финском доме-интернате: санитар насиловал пациентку с тяжелой инвалидностью

Согласно приговору, мужчина, работавший ночным санитаром в доме-интернате в Хельсинки, изнасиловал проживавшую в нем женщину с тяжелой инвалидностью, которая не могла противостоять насильнику по причине своего физического состояния:

жертва была в сознании и осознавала совершаемые против нее действия, но не могла защитить себя или позвать на помощь.

Преступления сексуального характера происходили на протяжении двух ночей подряд в конце мая 2021 года, и мужчина несколько раз проникал в помещение, где проживала жертва.

После второй ночи жертва сообщила о случившемся другому сотруднику учреждения, который проинформировал полицию.

В ходе предварительного следствия на простыне жертвы были обнаружены сперма и ДНК осужденного, также потерпевшую допросили с использованием буквенных и цифровых табличек, которые позволили ей рассказать властям о случившемся, несмотря на трудности с речью.