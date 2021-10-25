Пн, 25.10.2021
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Янис Борданс, министр юстиции
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Жуткий случай в финском доме-интернате: санитар насиловал пациентку с тяжелой инвалидностью

ФОТО: Shutterstock

Сегодня, 25 октября, окружной суд Хельсинки приговорил 30-летнего мужчину к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы за изнасилование при отягчающих обстоятельствах, сообщает Rus.Postimees.

Согласно приговору, мужчина, работавший ночным санитаром в доме-интернате в Хельсинки, изнасиловал проживавшую в нем женщину с тяжелой инвалидностью, которая не могла противостоять насильнику по причине своего физического состояния: 

жертва была в сознании и осознавала совершаемые против нее действия, но не могла защитить себя или позвать на помощь.

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Преступления сексуального характера происходили на протяжении двух ночей подряд в конце мая 2021 года, и мужчина несколько раз проникал в помещение, где проживала жертва.

После второй ночи жертва сообщила о случившемся другому сотруднику учреждения, который проинформировал полицию.

В ходе предварительного следствия на простыне жертвы были обнаружены сперма и ДНК осужденного, также потерпевшую допросили с использованием буквенных и цифровых табличек, которые позволили ей рассказать властям о случившемся, несмотря на трудности с речью.

В дополнение к тюремному заключению мужчину обязали выплатить жертве в общей сложности 13 000 евро в качестве компенсации морального вреда.


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