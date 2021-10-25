Пн, 25.10.2021
Когда мы находимся на краю пропасти, призывайте хоть на пяти языках, мы должны сделать все, чтобы привить людей. Ингар Бурлак, семейный врач
Ингар Бурлак, семейный врач

Ципуле предупреждает, что скоро мы достигнем предела, за которым начнется "медицина катастрофы"

Директор NMPD Лиене Ципуле ФОТО: Zane Bitere/LETA

"Мы скоро дойдем до точки, когда нам придется полностью сменить систему здравоохранения на медицину катастрофы", - предсказала в программе Šodienas jautājums Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи.

Ципуле указала, что если этот предел будет достигнут, всю систему здравоохранения придется полностью перестроить. Это будет включать полное изменение критериев сортировки пациентов и выбор различных методов лечения.

В то же время Ципуле осторожно высказывается о реалистичности такого сценария.

"Мы должны надеяться, что даже если будет 2500 или 3000 госпитализированных, мы сможем оказать помощь всем им", - сказала глава NMPD.

Она упомянула, что также определяются возможности для получения международной помощи, на что уже отозвались несколько стран.

Ципуле отметила, что больше всего беспокоится именно о медицинском персонале. В Латвии средства были вложены в увеличение ресурсов и возможностей больниц, однако нехватка персонала все еще ощущается.

"Какие бы мы не постелили койки и какое бы оборудование у нас ни было - мы не сможем справиться без дополнительных рук", - сказала Ципуле в передаче.

Она добавила, что вопрос о сотрудниках актуален с первой волны пандемии.

По словам Ципуле, ситуация в регионах осложняется тем, что не все больницы могут обеспечить два потока.

Больницы Мадоны и Огре уже не могут принимать пациентов с Covid-19, несмотря на то, что Министерство здравоохранения им предписало это сделать. Ципуле говорит, что решение нужно искать в больницах, где поток пациентов можно разделить. В то же время она отмечает, что есть больницы, в которых невозможно обеспечить поток.

"Больницы Огре, Мадоны, Юрмалы и Кулдиги не были задействованы во время первой волны", - добавила Ципуле.

Уже сообщалось, что количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось за прошедшие сутки с 1352 до 1444 человек (на 6,8%).


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