Сотрудники NMPD часто сталкиваются с пациентами, которые сожалеют, что они не вакцинировались

Ципуле отметила, что сотрудники NMPD, хотя и редко, но также сталкиваются с агрессивным отношением со стороны пациентов или их родственников.

"Такие случаи редки, но они случаются, когда родственники пациента действительно считают, что Covid-19 не существует", - сказал Ципуле.

Отвечая на то, как сотрудники NMPD оценивают, к каким пациентам выезжать на вызов, она отмечает, что они работают в соответствии с алгоритмом, принятым во время первой волны. Время, необходимое пациенту для лечения дома, уменьшилось. "Сейчас это 5-7 дней, потому что мы видим, что дельта-вариант становится намного более агрессивным", - говорит Ципуле.

В то же время она обеспокоена тем, что бывают ситуации, когда люди звонят в NMPD слишком поздно, т.е. когда человека необходимо подключить к кислородным приборам сразу после госпитализации.