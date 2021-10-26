Впечатляющий подарок медикам: огромное цветочное сердце у больницы Страдиня

Эти цветы должны были радовать. В дни рождения, именины, во время признаний в любви. Однако во время строгого локдауна они остались бы некупленными. Поэтому предприятие Depo решило все срезанные цветы доставить сюда.

"Дарим цветы всем! Выдержки! Здоровья вам самим!", - пожелала работница Depo. Ее коллега Оксана добавляет: "Сил вам все это выдержать. Мы хотим сказать спасибо медикам, врачам, медсестрам, санитарам, NMPD, студентам, всем, всем, кто старается спасти жизни".

В то же время на фоне моря цветов такие же ярке бригады NMPD везут все новых и новых пациентов.

Цветочное сердце появляется постепенно. Сначала из кирпичей делают его каркас. Затем с помощью металлической сетки создают основание и только после этого каждый цветок помещают на свое место, наполняя сердце содержанием. Это огромная работа. Всего было привезено 30 000 цветов.

"Этим жестом мы хотим привлечь внимание общественности к тому, что вакцинация - единственный понятный путь, чтобы мы выжили и ужились с Covid-19. Мы верим, любимый человек, что и у тебя есть сердце. Пожалуйста, вакцинируйтесь",

- призвал директор па маркетингу Depo Римант Юганс.