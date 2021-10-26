Сергей Безруков сообщил о полном выздоровлении после Covid-19

"Все в порядке. Два подряд отрицательных теста на ковид. Все хорошо. Спасибо врачам. Восстановили. Чувствую себя замечательно. А теперь восстанавливаться. Без особых нагрузок. Возвращаюсь домой", - сказал он на видео.

Напомним, о своей болезни артист сообщил 20 октября. По его словам, из-за сильных нагрузок его подвел иммунитет. Все спектакли с участием Безрукова были перенесены на более поздние даты.