Сергей Безруков сообщил о полном выздоровлении после Covid-19
Российский актер театра и кино Сергей Безруков полностью оправился после перенесенного коронавируса. Артиста выписали из больницы. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице.
Российский актер театра и кино Сергей Безруков полностью оправился после перенесенного коронавируса. Артиста выписали из больницы. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице.
"Все в порядке. Два подряд отрицательных теста на ковид. Все хорошо. Спасибо врачам. Восстановили. Чувствую себя замечательно. А теперь восстанавливаться. Без особых нагрузок. Возвращаюсь домой", - сказал он на видео.
Напомним, о своей болезни артист сообщил 20 октября. По его словам, из-за сильных нагрузок его подвел иммунитет. Все спектакли с участием Безрукова были перенесены на более поздние даты.
Пятый канал передает, что Безруков сделал предположение о необходимости пройти ревакцинацию. Возможно то, что он ее не сделал и стало причиной того, что актер заболел Covid-19, а тем самым подверг опасности своих близких. В госпиталь он отправился, потому что дома у него нет отдельной комнаты, а дача находится слишком далеко.