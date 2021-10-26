Сбил пенсионеров на пешеходном переходе. Подробности тяжелого ДТП в Бауске

В 12:00 по улице Салату в Бауске шли два пенсионера. В момент, когда они пересекали пешеходный переход, из-за угла появилась машина BMW, которая совершила поворот на большой скорости и начала дрифтовать.

Мужчину-пенсионера от удара откинуло на пару метров, рассказала свидетельница, он приземлился у дверей похоронного бюро. Шедшая с ним женщина очутилась на газоне чуть ближе к разбитой машине.

"Было видно, что у мужчины сломаны обе руки, серьезная травма головы. Рана была величиной минимум в 10 сантиметров. Дали ему одеяла и накрыли его", - рассказала свидетельница.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи сообщила, что пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель BMW - 19-летний парень, у него были права. Полиция говорит, что ничто не свидетельствовало о неадекватном состоянии за рулем или присутствии алкоголя в организме.

Для выяснения обстоятельств аварии начат уголовный процесс. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия, чтобы можно было оценить ответственность водителя. Если у вас есть какая-либо ценная информация, звоните по номеру 110 и просите диспетчера соединить вас с Бауским участком.