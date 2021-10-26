Министр: мы не можем пересматривать политику в отношении беженцев на восточной границе

По словам главы МВД, Латвия не может пропускать через границу всех мигрантов и по несколько месяцев рассматривать их прошения об убежище.

Как подчеркнула Голубева, важно отметить, что пытающиеся проникнуть через границу люди не бегут от конфликта на территории Беларуси, а прибыли из третьих стран, поэтому Латвия должна продолжать охранять свои границы и впускать людей в страну только в крайнем случае, когда им действительно угрожает опасность, что она и делает.

По словам Голубевой, каждый день границу Латвии и Беларуси пытаются пересечь от 15 до 25 человек, при этом некоторые - неоднократно. В Литве ситуация еще хуже, и это только подтверждает, что необходимо укреплять границы.

Как сообщалось, Управление верховного комиссара по делам беженцев (UNHCR) Организации Объединённых Наций (ООН) призывает Латвию пересмотреть политику в отношении просителей убежища на латвийско-белорусской границе.

Управление подготовило доклад, который направлен Кабинету министров и Министерству внутренних дел. В нем отмечается, что UNHCR признает и понимает проблемы, с которыми Латвия сталкивается на границе с Беларусью, и согласно с опасениями латвийского правительства по поводу политизации миграции. В то же время, как указывает UNHCR, основное право просить убежища должно соблюдаться и в чрезвычайной ситуации.

UNHCR готово продолжать технические консультации с Латвией, чтобы найти правильное решение для людей, которым необходима международная защита и эффективный доступ к убежищу, и их заявления о предоставлении убежища должны рассматриваться в рамках справедливой и быстрой процедуры.

Как подчеркнули в управлении, хотя у стран есть суверенное право контролировать свои границы и устанавливать права лиц на въезд и пребывание в стране, эта прерогатива регулируется международными юридическими обязательствами.

Позиция UNHCR заключается в том, что страна, которая получает на границе просьбу об убежище, по крайней мере на время должна обеспечить прием просителя убежища, чтобы рассмотреть запрос, соблюдая право на убежище и принцип невыдворения, предусмотренные международным правом.

В связи с этим UNHCR рекомендует Латвии обеспечить прием на своей территории и доступность процедур предоставления убежища лицам, которые его просят, в полной мере соблюдая принцип невыдворения, в том числе во время чрезвычайной ситуации. Управление рекомендует внести изменения в распоряжение правительства об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе, чтобы лицам, которые просят убежища в Латвии такая возможность была обеспечена.