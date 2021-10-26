На рассылку писем о вакцинации против Covid-19 пожилым людям выделено 146 000 евро

Как сообщило Министерство здравоохранения, по состоянию на конец сентября 56% населения старше 65 лет получили по крайней мере одну вакцину против Covid-19, а завершили курс вакцинации чуть более 50%. Это означает, что охват вакцинацией в этой приоритетной группе необходимо увеличить.

С этой целью людям в возрасте старше 70 лет предлагается домашняя вакцинация, в сотрудничестве с социальными службами осуществляется выездная вакцинация в регионах, а сотрудники информационной линии 8989 обзванивают пожилых людей по региональному принципу.

В среднем на вакцинацию соглашаются от 10% до 12% информированных по телефону людей. Наиболее частыми причинами отказа являются серьезные заболевания, страх осложнений или же люди утверждают, что никуда не выходят и поэтому не заразятся.

Минздрав сообщает, что сейчас обзвон пожилых пациентов осуществляют также семейные врачи, кроме того, в октябре к этому процессу подключились неправительственные организации, которые получили финансирование от Фонда общественной интеграции.

Пожилые люди в соответствии с классификацией Минздрава разделены на три группы. В возрастной группе от 65 до 79 лет вакцинированы 59% жителей, в то время как в Европе - 75%. К этой группе, по мнению Минздрава, нужно обращаться лично, так как эти люди прислушиваются к мнению родных, врачей, ровесников и т.д.

Во вторую группу включены невакцинированные старше 80 лет, доля которых в Латвии составляет 42,8% по сравнению с Европой, где по крайней мере одну прививку получили 100% людей этого возраста. В группе старше 90 лет в Латвии привито 27,2%.

Этим людям предлагается вакцинация на дому, для этого их обзванивают семейные врачи, так как представителям этой группы важно максимальное личное внимание и они доверяют медикам.

Третью группу формируют лица старше 65 лет, которым рекомендована дополнительная вакцинация, о которой их информируют семейные врачи.

Как указывает Минздрав, информировать о дополнительной вакцинации необходимо всех пожилых людей, у которых прошло восемь недель после получения первой дозы вакцины Johnson&Johnson или шесть месяцев после второй дозы вакцин "AstraZeneca" или Pfizer/BioNTech. Для тех, у кого дополнительная вакцинация не будет проведена в течение месяца после рекомендованного срока, будет предусмотрено информирование о ревакцинации. Планируется, что число таких пенсионеров до конца года не превысит 70 000.