Полиция расследует кражу аккумуляторов из электросамокатов

Незадолго до полуночи стражи порядка получили информацию о человеке, который на улице Чака, возможно, украл аккумуляторы из самокатов, доступных в аренду.

Реагируя на полученную информацию, были немедленно начаты поиски человека. Через некоторое время полиция нашла украденные аккумуляторы, возможно, утерянные злоумышленником.

Позже полиция неподалеку, во дворе на улице Кроню, нашла запыхавшегося мужчину. Полицейские заподозрили его в краже аккумуляторов, но сперва решили выяснить причину, по которой мужчина находился на улице.

Уважительной причины не нашлось, поэтому мужчина получил штраф в размере 1000 евро. Тем временем другой подъехавший экипаж полиции опознал мужчину в связи с упомянутой кражей. Мужчина в ответ на обвинения проявил агрессию и был задержан.

Кроме штрафа за нарушение комендантского часа мужчина получил штраф в размере 200 евро за отказ от экспертизы на наркотические вещества, а также еще один штраф в таком же размере за неповиновение полиции.