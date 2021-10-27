В Пурвциемсе пенсионер попал под троллейбус

На месте происшествия сотрудники полиции установили два красных креста, обозначив место, где по неосторожности под троллейбусом попал человек и где стояла очевидец Татьяна, которая рассказала о происшествии. И мужчина, и женщина ждали зеленого света на перекрестке улицы Вайдавас, но по неизвестным причинам пенсионер внезапно решил сделать шаг вперед.

Удар по лобовому стеклу заставил водителя троллейбуса немедленно среагировать и затормозить. О случившемся были проинформированы врачи и диспетчерский центр Rīgas Satiksme. Врачи приехали к пострадавшему через пять минут.

"Он лежал, мы не давали ему встать, потому что у него была разбита голова. Мы ждали скорую. [Троллейбус его не переехал, это больше был удар? - ред.] Да, он ударился и упал на асфальт", - отмечает Татьяна.

Татьяна осталась на улице, писала объяснения в полицию. Она вспоминает, что потерпевший, к которому обращались врачи, реагировал, но не мог назвать свое имя. При осмотре мужчины врачи не обнаружили опасных для жизни травм, но отвезли его в ближайшую больницу для тщательного обследования.