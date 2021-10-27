В Резекненской больнице от Covid-19 лечатся пациенты, привитые двумя вакцинами

Во вторник в Резекненской больнице лечились 73 пациента, инфицированных Covid-19, у 12 из них болезнь протекает тяжело.

В среднем 50% стационарных пациентов с Covid-19 нуждаются в кислородной терапии.

8% стационарных пациентов с Сovid-19 вакцинированы. Они получили вакцину AstraZeneca или J&J либо не завершили курс вакцинации. По словам представителя больницы Лауры Сондоре, среди не завершивших курс есть и получившие другие вакцины.

Опыт больницы показывает, что доля вакцинированных среди пациентов колеблется от 7% до 9%.

С 6 сентября, когда была возобновлена госпитализация ковидных пациентов в Резекне, в больнице прошли лечение 318 пациентов с Covid-19. 40 пациентов в возрасте от 32 до 90 лет умерли. Ни один из умерших пациентов не был вакцинирован от "Covid-19".

Замечено, что средне-тяжелая и тяжелая форма заболевания в настоящее время встречается и у молодых в возрасте от 13 до 27 лет. Самому младшему пациенту с Covid-19, который в настоящее время проходит лечение в больнице, всего три месяца.

Резекненская больница постоянно реорганизует свою работу, чтобы в первую очередь оказывать помощь неотложным и острым пациентам с Covid-19. В настоящее время в больнице для них открыто 77 коек, что составляет 30% от общего фонда больничных коек. Уже на этой неделе будут внесены изменения по сокращению количества коек в других профилях с целью увеличения количества коек для лечения пациентов с Covid-19.