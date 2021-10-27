Созвано внеочередное заседание Рижской думы

26 октября Комитет по социальным вопросам Рижской думы поддержал законопроект, который позволит рижским больницам активно принять участие в облегчении кризиса в медицинских учреждениях, вызванного Covid-19.

Как информировал председатель комитета Виестурс Клейнбергс, этим решением планируется взять на себя политическую ответственность, позволив рижским капитальным обществам принять участие в этом процессе. В будущем, если будет нужна более обширная помощь, решения о дальнейшем участии примет Комитет по социальным вопросам.

Рижская 1-я больница примет 50 зараженных коронавирусом пациентов, а Рижская 2-я больница возьмет на себя часть нагрузки государственных медучреждений, обеспечив 25 больничных коек. Они будут предназначены для предоставления оплаченных государством медицинских услуг терапевтического профиля. На них разместят перемещенных из других медицинских учреждений пациентов терапевтического профиля, позволив освободить дополнительное место для ухода за больными Covid-19.

Второй вопрос, который будут обсуждать на внеочередном заседании - поправки к правилам о льготной цене за проезд в общественном транспорте на рижских маршрутах.