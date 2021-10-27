Созвано внеочередное заседание Рижской думы
Сегодня, 27 октября, в 16:00 Рижская дума соберется на внеочередное заседание. На нем примут решение о приеме больных Covid-19 в Рижскую 1-ю больницу и льготах Rīgas satiksme во время кризиса.
Сегодня, 27 октября, в 16:00 Рижская дума соберется на внеочередное заседание. На нем примут решение о приеме больных Covid-19 в Рижскую 1-ю больницу и льготах Rīgas satiksme во время кризиса.
26 октября Комитет по социальным вопросам Рижской думы поддержал законопроект, который позволит рижским больницам активно принять участие в облегчении кризиса в медицинских учреждениях, вызванного Covid-19.
Как информировал председатель комитета Виестурс Клейнбергс, этим решением планируется взять на себя политическую ответственность, позволив рижским капитальным обществам принять участие в этом процессе. В будущем, если будет нужна более обширная помощь, решения о дальнейшем участии примет Комитет по социальным вопросам.
Рижская 1-я больница примет 50 зараженных коронавирусом пациентов, а Рижская 2-я больница возьмет на себя часть нагрузки государственных медучреждений, обеспечив 25 больничных коек. Они будут предназначены для предоставления оплаченных государством медицинских услуг терапевтического профиля. На них разместят перемещенных из других медицинских учреждений пациентов терапевтического профиля, позволив освободить дополнительное место для ухода за больными Covid-19.
Эти поправки дадут исполнительному директору города Риги полномочия во время режима чрезвычайной ситуации или в связи с эпидемиологической ситуацией установить новые льготы на проезд в общественном транспорте или ограничить права использовать льготы на проезд в общественном транспорте.