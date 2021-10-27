ЦСУ опубликовало актуальную карту удельного веса вакцинированных по городам

Статус полностью вакцинированных лиц установлен по состоянию на 1 ноября, то есть, лица завершили курс вакцинации до 18 октября.

Наибольший удельный вес вакцинированных среди больших городов в Валмиере - 57%, где показатели по национальности практически не отличаются - вакцинированы 58% латышей и 52% жителей других национальностей.

Второй по величине удельный вес привитых в Юрмале - 52%, где разница между вакцинированными латышами (58%) и представителями других национальностей (45%) больше. На третьем месте - столица с 51% вакцинированных рижан и похожей на юрмальскую разницей по национальностям (59% латышей и 44% жителей других национальностей).

Среднему показателю по Латвии - полностью привиты 48% жителей страны (52% латышей и 42% других национальностей) - соответствуют Елгава и Лиепая. Удельный вес привитых ниже среднего по стране в Вентспилсе (45%), Даугавпилсе (40%) и Екабпилсе (39%). Наименьший уровень вакцинации в Резекне - 37%, где вакцинированы 44% латышей и 33% жителей других национальностей.

Из всех городов наибольший уровень вакцинированных латышей в Риге - 59%. В районах Риги он выше всего в Бебербеки и на Кипсале - 70%. Во всех возрастных группах, начиная с 12 лет, удельный вес латышей в столице превышает 60%.

Удельный вес вакцинированных школьников в возрасте от 12 до 19 лет в стране составляет 44%. По городам наибольший удельный вес привитых - в Валмиере (53%), в Риге (50%), в Юрмале (48%), в Елгаве (47%), в Лиепае (42%), в Екабпилсе (36%), в Вентспилсе (35%), в Даугавпилсе (30%) и Резекне (29%).

В отдельных волостях удельный вес привитых школьников старше 12 лет превышает 70% (Вецлайценская, Звартавская и Клинтайнесская волость). Относительно высок уровень вакцинации в этой возрастной группы в волостях вокруг Риги.

Низкий - 10% или ниже - уровень вакцинации детей школьного возраста в 18 приграничных волостях в Латгале.