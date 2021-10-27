Один закон, одна справедливость для всех: генпрокурор высказался о вакцинации судей

Правительство решило потребовать от всех госслужащих вакцинироваться в обязательном порядке. Это нужно сделать до середины ноября, а перед получением сертификата о вакцинации работающим необходимо проводить регулярные тесты на Covid-19.

Тем временем председатель Верховного суда Айгар Струпишс отправил письмо председателю Сейма Инаре Мурниеце, в котором указал на ряд международных документов, которые запрещают исполнительной власти приостанавливать работу судов и обеспечивают невозможность отстранить судью вне зависимости от его решения вакцинироваться или нет от любой болезни.

Целью письма было предотвращение возможных конституционных проблем. С этой целью авторы хотели информировать председателя Сейма о конституционном значении судей как должностных лиц и гарантиях невозможности их отстранения.

Представитель Верховного суда Расма Звейниеце заявила, что вакцинировано 92% судей Верховного суда, но отказалась комментировать вопрос о том, получил ли вакцину председатель суда Струпишс.