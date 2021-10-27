Шадурскис: Если правительство падет, то в новом Кабмине "Нового Единства" не будет

Комментируя разговоры о стабильности правительства, политик высказал мнение, что одна-другая партия с "не самыми лучшими рейтингами" думает, как это улучшить, и ищет "виновника". "Как всегда, лучший виновник - начальник или в данном случае премьер-министр", - сказал Шадурскис, отметив при этом, что он сделал такие выводы после "отражений" в соцсетях и СМИ.

Он отметил, что на свержение правительства, скорее всего, ни одна из партий не пойдет. В то же время он указал, что уже можно пытаться скинуть правительство, однако не ясно, получится ли создать новое.

Шадурскис рассказал, что "Новое Единство" заявило, что в случае падения правительства в новом политическая сила работать не будет. Это изначально было позицией партии, отметил политик.

Речи о стабильности правительства идут уже с момента его создания в январе 2019 года. Падение правительства Кариньша прогнозировалось во время каждого процесса принятия бюджета, а сейчас появились и отдельные проблемы, угрожающие стабильности Кабинета министров.