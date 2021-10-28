Чт, 28.10.2021
Ждать чудес после окончания локдауна 15 ноября не стоит. Гирт Бригис, глава кафедры общественного здоровья и эпидемиологии RSU
Гирт Бригис, глава кафедры общественного здоровья и эпидемиологии RSU
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Павлютс: министра здравоохранения используют как громоотвод

Даниэль Павлютс ФОТО: Valsts kanceleja

Есть ощущение, что на министра здравоохранения в настоящее время пытаются взвалить всю ответственность за тяжесть кризиса из-за Covid-19 и используют его как громоотвод для решения проблем в работе правительства, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Для развития/За!") на телеканале TV3.

Как сообщалось, Латвийское общество врачей потребовало отставки министра здравоохранения за допущенные ошибки в кризисном управлении и в связи с планируемой мобилизацией медиков.

По словам Павлютса, у него есть информация о том, что часть медиков, подписавших письмо с требованием его отставки, хотели направить это письмо как сигнал всему правительству, а не только министру здравоохранения.

Он отметил, что

в настоящее время - самый тяжелый этап кризиса из-за Covid-19, поэтому сам он уходить не намерен,

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так как считает, что сейчас не время для поиска виновных. На вопрос, останется ли "Для развития/За!" в правительстве, если премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") потребует его отставки, Павлютс ответил, что об этом пока рано говорить.

Министр признал, что во время кризиса у него не хватало времени для диалога со всеми работниками здравоохранения, но впредь он обещал больше говорить с представителями отрасли, чтобы достичь единого понимания.

Министр допускает, что частично недовольство медиков связано с застрявшим в правительстве вопросом о зарплатах работников здравоохранения, который "затормозили" премьер и министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство").


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