Павлютс: министра здравоохранения используют как громоотвод

Как сообщалось, Латвийское общество врачей потребовало отставки министра здравоохранения за допущенные ошибки в кризисном управлении и в связи с планируемой мобилизацией медиков.

По словам Павлютса, у него есть информация о том, что часть медиков, подписавших письмо с требованием его отставки, хотели направить это письмо как сигнал всему правительству, а не только министру здравоохранения.

Он отметил, что

в настоящее время - самый тяжелый этап кризиса из-за Covid-19, поэтому сам он уходить не намерен,

так как считает, что сейчас не время для поиска виновных. На вопрос, останется ли "Для развития/За!" в правительстве, если премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") потребует его отставки, Павлютс ответил, что об этом пока рано говорить.

Министр признал, что во время кризиса у него не хватало времени для диалога со всеми работниками здравоохранения, но впредь он обещал больше говорить с представителями отрасли, чтобы достичь единого понимания.