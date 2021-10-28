Чт, 28.10.2021
Ждать чудес после окончания локдауна 15 ноября не стоит. Гирт Бригис, глава кафедры общественного здоровья и эпидемиологии RSU
Гирт Бригис, глава кафедры общественного здоровья и эпидемиологии RSU

Медики пошутили над Госполицией о локдауне. Интернет наслаждается перепиской

Иллюстративное фото ФОТО: Valsts policija/Twitter.com

Вчера, 28 октября, Госполиция в Twitter задала вопрос - успели ли жители сфотографироваться в осенних листьях. На этот вопрос ответил и Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Твитт Госполиции. "Успели осенью сфоткаться в листьях?"

SPKC им ответил: "Как тут успеть?"

Госполиция позже ответила на вопрос SPKC: "Когда победим пандемию и будут времена поспокойнее, организуем поездку на полицейской машине (разумеется, не нарушая правила)".

В каких случаях после 20:00 можно покинуть место жительства?

Во время локдауна с 21 октября по 15 ноября в период с 20:00 до 5:00 покидать место жительства можно будет только в случае обоснованной необходимости, предусматривает постановление правительства.

Поправки к распоряжению об объявлении режима чрезвычайной ситуации предусматривают, что ночью находиться на улице имеют право только лица, которые могут предъявить письменное подтверждение и удостоверяющий личность документ.

Запрет не распространяется на людей, которые:

  • отправляются на работу или возвращаются с нее,
  • выполняют рабочие или служебные обязанности,
  • направляются за получением психологической поддержки, медицинских услуг, в том числе вакцинации от Covid-19, ветеринарной помощи животным или в круглосуточную аптеку,
  • направляются в аэропорт, морской порт, на железнодорожный вокзал или автовокзал и из них.

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