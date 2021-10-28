Медики пошутили над Госполицией о локдауне. Интернет наслаждается перепиской

Твитт Госполиции. "Успели осенью сфоткаться в листьях?"

Госполиция позже ответила на вопрос SPKC: "Когда победим пандемию и будут времена поспокойнее, организуем поездку на полицейской машине (разумеется, не нарушая правила)".

Kad uzvarēsim pandēmiju un būs mierīgāki laiki, sarunāsim braucienu ar policijas mašīnu (bez pārkāpumiem, protams) 🚓 pic.twitter.com/cIvMPGDAeZ — Valsts policija (@Valsts_policija) October 27, 2021

В каких случаях после 20:00 можно покинуть место жительства?

Во время локдауна с 21 октября по 15 ноября в период с 20:00 до 5:00 покидать место жительства можно будет только в случае обоснованной необходимости, предусматривает постановление правительства.

Поправки к распоряжению об объявлении режима чрезвычайной ситуации предусматривают, что ночью находиться на улице имеют право только лица, которые могут предъявить письменное подтверждение и удостоверяющий личность документ.

Запрет не распространяется на людей, которые:

отправляются на работу или возвращаются с нее,

выполняют рабочие или служебные обязанности,

направляются за получением психологической поддержки, медицинских услуг, в том числе вакцинации от Covid-19, ветеринарной помощи животным или в круглосуточную аптеку,

направляются в аэропорт, морской порт, на железнодорожный вокзал или автовокзал и из них.