Медики пошутили над Госполицией о локдауне. Интернет наслаждается перепиской

Твитт Госполиции. "Успели осенью сфоткаться в листьях?"
SPKC им ответил: "Как тут успеть?"
Госполиция позже ответила на вопрос SPKC: "Когда победим пандемию и будут времена поспокойнее, организуем поездку на полицейской машине (разумеется, не нарушая правила)".
В каких случаях после 20:00 можно покинуть место жительства?
Во время локдауна с 21 октября по 15 ноября в период с 20:00 до 5:00 покидать место жительства можно будет только в случае обоснованной необходимости, предусматривает постановление правительства.
Поправки к распоряжению об объявлении режима чрезвычайной ситуации предусматривают, что ночью находиться на улице имеют право только лица, которые могут предъявить письменное подтверждение и удостоверяющий личность документ.
Запрет не распространяется на людей, которые:
- отправляются на работу или возвращаются с нее,
- выполняют рабочие или служебные обязанности,
- направляются за получением психологической поддержки, медицинских услуг, в том числе вакцинации от Covid-19, ветеринарной помощи животным или в круглосуточную аптеку,
- направляются в аэропорт, морской порт, на железнодорожный вокзал или автовокзал и из них.