Вдову рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его убийстве, выпустили из СИЗО

Суд в Петербурге перевел Марину Кохал под домашний арест. Она находилась под стражей больше года. Следствие считает, что она убила мужа во время ссоры, а после расчленила его тело, чтобы скрыть преступление.

Известно, что по делу назначено еще несколько экспертиз. Одна будет истонавливать автора сообщений на странице Картрайта во "ВКонтакте".

Адвокат Кохал заявила, что за восемь месяцев с ее подзащитной не провели ни одного следственного действия, а экспертизы назначаются не в срок.

Гособвинение просило продлить содержание Кохал в СИЗО, но суд этого не сделал.

Напомним, 29 июля 2020 года в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга полиция обнаружила расчлененное тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта (наст. имя - Александр Юшко). Останки лежали в пяти пакетах в холодильнике.

Задержанная на месте Марина Кохал сообщила адвокату, что Юшко умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пояснила, что не хотела, чтобы публика узнала о причинах смерти артиста, поэтому решила расчленить и скрыть тело. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Также был проведен первичный анализ тела, который показал, что рэпер не употреблял наркотики перед смертью.