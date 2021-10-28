Сын Шлесерса отстранен от работы в совете Liepajas autobusu parks

Председатель правления предприятия Леонид Кронгорнс информировал агентство LETA, что с целью повысить на предприятии эффективность функций контроля и надсмотра, принято решение изменить состав совета AS Liepājas autobusu parks.

До следующего решения акционеров совет продолжит работу в неполном составе. В ее составе - председатель Эдгар Дупатс, его заместитель Дидзис Йериньш, а также члены совета Атис Декснис и Харийс Кронгорнс.

Кронгорнс указывает, что с учетом резкого роста предприятия руководство, начиная с лета поставило себе цель усовершенствовать групповое управление, поднять конкурентоспособность и обеспечить долгосрочное развитие.

"Цель Liepājas autobusu parks - продолжать улучшение системы управления, вводить такие процессы управления и оперативной работы, которые позволят предприятию быть готовым и к сегодняшним, и к завтрашним вызовам", - комментирует Леонид Кронгорнс.

Предприятие основано в 1991 году. Его основной капитал составляет 878 417 евро. 28-летний Эдвард Шлесерс - сын олигарха и лидера партии Latvija pirmajā vietā Айнара Шлесерса.

По протоколу собрания акционеров от 30 июня, крупнейшие владельцы предприятия - Лиепайская дума (34,8%) и принадлежащая семьям Шлесерса и Андриса Шкеле компания SIA LAP1R (59,8%).