Сын Шлесерса отстранен от работы в совете Liepajas autobusu parks
От работы в совете компании пассажирских перевозок AS Liepājas autobusu parks отстранен Эдвард Шлесерс, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv.
От работы в совете компании пассажирских перевозок AS Liepājas autobusu parks отстранен Эдвард Шлесерс, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv.
Председатель правления предприятия Леонид Кронгорнс информировал агентство LETA, что с целью повысить на предприятии эффективность функций контроля и надсмотра, принято решение изменить состав совета AS Liepājas autobusu parks.
До следующего решения акционеров совет продолжит работу в неполном составе. В ее составе - председатель Эдгар Дупатс, его заместитель Дидзис Йериньш, а также члены совета Атис Декснис и Харийс Кронгорнс.
Кронгорнс указывает, что с учетом резкого роста предприятия руководство, начиная с лета поставило себе цель усовершенствовать групповое управление, поднять конкурентоспособность и обеспечить долгосрочное развитие.
"Цель Liepājas autobusu parks - продолжать улучшение системы управления, вводить такие процессы управления и оперативной работы, которые позволят предприятию быть готовым и к сегодняшним, и к завтрашним вызовам", - комментирует Леонид Кронгорнс.
Предприятие основано в 1991 году. Его основной капитал составляет 878 417 евро.
28-летний Эдвард Шлесерс - сын олигарха и лидера партии Latvija pirmajā vietā Айнара Шлесерса.
По протоколу собрания акционеров от 30 июня, крупнейшие владельцы предприятия - Лиепайская дума (34,8%) и принадлежащая семьям Шлесерса и Андриса Шкеле компания SIA LAP1R (59,8%).
Оборот AS Liepājas autobusu parks за прошлый год составил 10,926 миллионов евро, на 6,9% меньше, чем в прошлом году. Прибыль компании в этом году снизилась на 19,9% и составила 475 752 евро.