Обгон на перекрестке: где можно, а где - категорически запрещено

109.2. на нерегулируемых перекрестках, за исключением тех случаев, когда обгон совершается на дороге, являющейся главной по отношению к пересекаемой;

109.3. на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;

109.4. в конце подъема, на опасных поворотах и других участках дорог, видимость на которых ограничена остановленными транспортными средствами, зданиями, посадками и т.п.;

109.5. на пешеходных переходах, в местах, где проезжую часть пересекает велосипедная дорожка, пешеходная и велосипедная дорожка и или общая пешеходная и велосипедная дорожка, и в тоннелях.