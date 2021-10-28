Обгон на перекрестке: где можно, а где - категорически запрещено

Можно ли обгонять на перекрестке? Какие на самом деле правила? В соответствующем пункте правил дорожного движения перечислены ситуации, в которых обгонять на перекрестке запрещено. По логике получается, что есть ряд ситуаций, в которых это позволено. О том, какие это ситуации, рассказали в сюжете передачи Zebra.
В 109 пункте правил дорожного движения четко указаны те случаи, в которых обгонять на дороге нельзя.
109. Обгон запрещен в следующих местах:
109.1. на регулируемых перекрестках;
109.2. на нерегулируемых перекрестках, за исключением тех случаев, когда обгон совершается на дороге, являющейся главной по отношению к пересекаемой;
109.3. на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;
109.4. в конце подъема, на опасных поворотах и других участках дорог, видимость на которых ограничена остановленными транспортными средствами, зданиями, посадками и т.п.;
109.5. на пешеходных переходах, в местах, где проезжую часть пересекает велосипедная дорожка, пешеходная и велосипедная дорожка и или общая пешеходная и велосипедная дорожка, и в тоннелях.
Заместитель главы Рижского отделения CSDD Альберт Круминьш указывает, что самый существенный нюанс этих правил в том, что и на регулируемых, и на нерегулируемых перекрестках обгон запрещен, кроме тех случаев, если этот маневр производится на нерегулируемом перекрестке, двигаясь по главной дороге по отношению к пересекаемой.
Если же на перекрестке главная дорога меняет свое направление, в такой ситуации обгонять запрещено. Также нельзя совершать маневр обгона, приближаясь к перекрестку по дороге меньшего значения. Но если главная дорога идет прямым путем, обгонять разрешено, с соблюдением всех мер предосторожности.
Самое важное - правильно оценить ситуацию и следить за ситуацией на дороге, которая может измениться в любой момент. Круминьш подчеркнул, что водитель должен следить за происходящим впереди него, вдруг обгоняемая машина примет решение совершить маневр поворота или на дороге появится другой автомобиль.
К тому же, у многих водителей есть вредная привычка включать поворотники в последний момент или не включать их вообще. Чтобы езда была максимально безопасной, стоит воздерживаться от обгона на промежутке дороги, на котором знаки указывают на пересечение дорог меньшего значения.