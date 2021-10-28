Работодатели жалуются на необоснованные больничные: инспекция не справляется с потоком заявлений

Выросло и число заявлений от работодателей с просьбой рассмотреть обоснованность выдачи больничных сразу у нескольких работников. Уже после того как VI сообщила о ситуации, инспекцией было получено заявление о 85 работниках одной компании.

Сами работодатели связывают это со сделанным работникам предупреждением о необходимости вакцинации.

В связи с большим количеством заявлений по поводу обоснованности больничных, на данный момент время рассмотрения заявления может затянуться дольше, чем на месяц. Поэтому VI призывает работодателей дать знать, если рассмотрение заявление уже неактуально и работник вернулся к своим обязанностям.