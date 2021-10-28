Чт, 28.10.2021
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Марис Мичеревскис, депутат Сейма
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Работодатели жалуются на необоснованные больничные: инспекция не справляется с потоком заявлений

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С момента объявления режима чрезвычайной ситуации Инспекция здравоохранения (VI) получает множество заявлений в связи с подозрениями о необоснованно выданном больничном. 

Выросло и число заявлений от работодателей с просьбой рассмотреть обоснованность выдачи больничных сразу у нескольких работников. Уже после того как VI сообщила о ситуации, инспекцией было получено заявление о 85 работниках одной компании.

Сами работодатели связывают это со сделанным работникам предупреждением о необходимости вакцинации.

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В связи с большим количеством заявлений по поводу обоснованности больничных, на данный момент время рассмотрения заявления может затянуться дольше, чем на месяц. Поэтому VI призывает работодателей дать знать, если рассмотрение заявление уже неактуально и работник вернулся к своим обязанностям.

Инспекция информирует - за констатированные нарушения в порядке выдачи больничных врач может быть призван к административной ответственности. Врач может получить штраф от 140 до 1400 евро. 


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