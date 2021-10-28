Комитет ЕП по правовым вопросам рекомендует лишить Ушакова депутатской неприкосновенности

Окончательное решение о лишении Ушакова депутатской неприкосновенности теперь будет принимать ЕП, который рассмотрит этот вопрос в ноябре.

Ушаков сообщил агентству LETA, что он благодарен всем членам комиссии по правовым вопросам и докладчику за высокопрофессиональный подход и хотел бы рассчитывать на такой же подход со стороны Генеральной прокуратуры.

"Пока это дело рассматривается в соответствии с процедурами, единственное, что я хотел бы добавить:

все расследование касается самодельного бумажного альбома с вклеенной в него видеокамерой,

найденного вместе с другими подарками на полке предоставленного в мое распоряжение рабочего кабинета, который был общедоступным. Альбом назвали стратегическим товаром. Я сам этот "альбом" не видел, тем более не использовал его и до сих пор не могу понять, почему меня не признали потерпевшим", - подчеркивает Ушаков.

После лишения иммунитета Ушаков сохранит за собой полномочия депутата Европарламента, поскольку они были предоставлены ему латвийским государством как члену Европейского парламента, и никакое другое учреждение не может их отнять. Такие просьбы - лишить депутатской неприкосновенности - часто поступают в Европарламент, например, в течение последнего парламентского срока к Европарламенту обращались 55 раз с просьбой о лишении депутатской неприкосновенности, и в 49 случаях Европарламент удовлетворил эти просьбы.

Как сообщалось, в январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в кабинете Ушакова в Рижской думе изъяло устройство, которое применяется для особых оперативных мероприятий.

Позже KNAB передало Генпрокуратуре дело на бывшего мэра Риги. Не называя имени, бюро заявило, что, согласно материалам уголовного дела, лицо хранило в своем кабинете устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации.