Пт, 29.10.2021
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Марис Мичеревскис, депутат Сейма

Средиземноморская классика на завтрак: аромат, краски и полный восторг. Рецепт шакшуки

ФОТО: "Любовь на кухне"

Если вы еще не пробовали это блюдо, то самый лучший способ познакомиться с ним, - по рецепту Яны Медовой! 

ФОТО: "Любовь на кухне"

Ингредиенты

  • 4 яйца;
  • 3 сладких перца: берите разных цветов для большей красочности;
  • 1 небольшая красная луковица;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 400 г давленых томатов;
  • соль по вкусу;
  • щепотка кумина;
  • острый перец по вкусу;
  • оливковое масло;
  • пучок петрушки.

Приготовление

  1. Мелко нарезать лук и выдавить чеснок. Нарезать сладкие перцы небольшими кубиками.
  2. Разогреть сковороду, налить туда оливковое масло и выложить лук, чеснок и перцы.
  3. Когда лук станет золотистым, а перцы мягче, вылить к ним в сковороду давленые томаты. Добавить специи, соль и хорошенько перемешать. Дать потушиться на среднем огне минут 5. Если сильно загустевает, добавить немного воды.
  4. Ложкой сделать отверстия и разбить туда яйца. Готовить яйца до того состояния, которое вам больше нравится. Снять с огня, посыпать мелко нарубленной петрушкой, свежемолотым черным перцем, и шакшука готова!

Совет

Можно не только раскладывать порционно на тарелки, но и макать лепешку, лаваш или чиабатту прямо в сковороду. Идеальный завтрак готов!

ФОТО: Яна Медова

28 октября открывается предзаказ на книгу Яны Медовой "Mīlestība virtuvē/Любовь на кухне". На руки к заказчикам она придет 8 ноября. Приобрести ее очно можно будет с 15 ноября во всех местных книжных магазинах, а также супермаркетах. 

Кстати, тех, кто решится заказать (это сделать можно тут) на этой или следующей неделе, ждет сюрприз от автора - пакетик с фирменной специей, которую Яна составляла лично!

Подробнее о книге и ее истории мы писали тут.


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