Средиземноморская классика на завтрак: аромат, краски и полный восторг. Рецепт шакшуки
Если вы еще не пробовали это блюдо, то самый лучший способ познакомиться с ним, - по рецепту Яны Медовой!
Если вы еще не пробовали это блюдо, то самый лучший способ познакомиться с ним, - по рецепту Яны Медовой!
Ингредиенты
Приготовление
Совет
Можно не только раскладывать порционно на тарелки, но и макать лепешку, лаваш или чиабатту прямо в сковороду. Идеальный завтрак готов!
28 октября открывается предзаказ на книгу Яны Медовой "Mīlestība virtuvē/Любовь на кухне". На руки к заказчикам она придет 8 ноября. Приобрести ее очно можно будет с 15 ноября во всех местных книжных магазинах, а также супермаркетах.
Кстати, тех, кто решится заказать (это сделать можно тут) на этой или следующей неделе, ждет сюрприз от автора - пакетик с фирменной специей, которую Яна составляла лично!
Подробнее о книге и ее истории мы писали тут.