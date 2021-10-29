Средиземноморская классика на завтрак: аромат, краски и полный восторг. Рецепт шакшуки

Можно не только раскладывать порционно на тарелки, но и макать лепешку, лаваш или чиабатту прямо в сковороду. Идеальный завтрак готов!

ФОТО: Яна Медова

28 октября открывается предзаказ на книгу Яны Медовой "Mīlestība virtuvē/Любовь на кухне". На руки к заказчикам она придет 8 ноября. Приобрести ее очно можно будет с 15 ноября во всех местных книжных магазинах, а также супермаркетах.

Кстати, тех, кто решится заказать (это сделать можно тут) на этой или следующей неделе, ждет сюрприз от автора - пакетик с фирменной специей, которую Яна составляла лично!

Подробнее о книге и ее истории мы писали тут.