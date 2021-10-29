Пт, 29.10.2021
Я призываю Даниэля Павлютса уйти в отставку. Марис Мичеревскис, депутат Сейма
Марис Мичеревскис, депутат Сейма

Изысканное блюдо, которое легко готовится: морские гребешки с персиками

ФОТО: "Любовь на кухне"

Морские гребешки с персиками: неопытному кулинару это сочетание покажется сложным, но на практике - все очень просто! Чтобы это доказать, приводим рецепт от Яны Медовой!

ФОТО: "Любовь на кухне"

Ингредиенты:

  • 8 морских гребешков;
  • 1 ст. л. оливкового масла 1 ст. л. сливочного масла щепотка соли;
  • перец по вкусу;
  • 2 персика.

Приготовление: 

  1. Гребешки разморозить естественным путем - при комнатной температуре.
  2. Размороженные гребешки промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Поперчить, посолить, сбрызнуть оливковым маслом, перемешать и убрать в холодильник на 20 минут.
  3. Разогреть сковороду, выложить на нее сливочное масло и гребешки. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки.
  4. Готовые гребешки отложить в сторону. Персики освободить от косточки и произвольно нарезать. Я предпочитаю резать пополам.
  5. Обжарить персики на той же сковороде до полумягкого состояния. Подавать персики с гребешками.

Совет от Яны

Вообще персики - универсальный фрукт. Их можно подавать и к мясу, и к морепродуктам, и использовать для десертов. Если вы не против сахара, то перед обжаркой персиков присыпьте сковороду

1 ст. л. сахара и только тогда выкладывайте туда персики. Так они карамелизуются и будут еще вкуснее!

ФОТО: Яна Медова

28 октября открывается предзаказ на книгу Яны Медовой "Mīlestība virtuvē/Любовь на кухне". На руки к заказчикам она придет 8 ноября. Приобрести ее очно можно будет с 15 ноября во всех местных книжных магазинах, а также супермаркетах. 

Кстати, тех, кто решится заказать (это сделать можно тут) на этой или следующей неделе, ждет сюрприз от автора - пакетик с фирменной специей, которую Яна составляла лично!

Подробнее о книге и ее истории мы писали тут.


НАВЕРХ
Back