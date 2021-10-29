Изысканное блюдо, которое легко готовится: морские гребешки с персиками

Вообще персики - универсальный фрукт. Их можно подавать и к мясу, и к морепродуктам, и использовать для десертов. Если вы не против сахара, то перед обжаркой персиков присыпьте сковороду

1 ст. л. сахара и только тогда выкладывайте туда персики. Так они карамелизуются и будут еще вкуснее!

ФОТО: Яна Медова

28 октября открывается предзаказ на книгу Яны Медовой "Mīlestība virtuvē/Любовь на кухне". На руки к заказчикам она придет 8 ноября. Приобрести ее очно можно будет с 15 ноября во всех местных книжных магазинах, а также супермаркетах.

Кстати, тех, кто решится заказать (это сделать можно тут) на этой или следующей неделе, ждет сюрприз от автора - пакетик с фирменной специей, которую Яна составляла лично!

Подробнее о книге и ее истории мы писали тут.