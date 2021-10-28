Чт, 28.10.2021
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Карлис Шадурскис, депутат Сейма

"Оно исчерпало себя": заведующий отделением Covid-19 больницы Страдиня вышел из состава правления LĀB
LJĀA приостанавливает сотрудничество с LĀB

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Заведующий отделением Covid-19 Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня Карлис Раценис написал заявление об уходе из правления Латвийской ассоциации врачей (LĀB), сообщает передача Ziņu dienests на LTV.

Врач объяснил, что заявления, сделанные как правлением, так и отдельными членами правления, для него неприемлемы. В правлении ассоциации наблюдаются разные интересы.

"Я больше не вижу возможности эффективно работать в нем. Это правление исчерпало себя", - сказал Раценис.

Врач отметил, что действия главы Латвийской ассоциации врачей Илзе Айзсилниеце и некоторых других членов правления во время кризиса Covid-19 также не были удовлетворительными для него. 

LJĀA временно приостанавливает сотрудничество с LĀB

Латвийская ассоциация молодых врачей (LJĀA) указывает на "четкое решение правления Латвийской ассоциации врачей (LĀB) игнорировать кризисную ситуацию", в результате чего организация решила прекратить сотрудничество с LĀB до следующего общего собрания, сообщили в ассоциации.

LJĀA поясняет, что несколько недель назад ассоциация проинформировала главу LĀB Илзе Айзсилниеце, что LJĀA больше не видит возможностей для продолжения сотрудничества с главой из-за ее публичного заявления и "неоднозначной позиции по поводу Covid-19", но готова продолжить сотрудничество с LĀB и видят потенциал для этого сотрудничества, если это общая позиция правления LĀB.

Однако события последних дней и мнение, выраженное некоторыми членами правления LĀB, к сожалению, позволяют предположить, что в данной ситуации по-прежнему доминируют политические интересы. На заседании правления LAB во вторник, 26 октября, любые обсуждения актуальных вопросов, связанных с Covid-19, не привели к единому видению, и, согласно LJĀA, "явно ощущается решение LĀB, игнорировать кризисную ситуацию". В связи с этим Ассоциация молодых врачей больше не видит возможности сотрудничества с правлением LĀB.

"Принимая это решение, мы обсудили ситуацию с Карлисом Раценисом и согласны с тем, что деятельность правления LĀB во время кризиса Covid-19 неэффективна. 

Мы едины в решении прекратить его деятельность в правлении LĀB до следующего общего собрания LĀB", - поясняется в заявлении LJĀA.

Информация, представленная на сайте Латвийской ассоциации врачей, показывает, что в правление организации входят 15 членов, в том числе Илзе Айзсилниеце, Марис Плявиньш, Робертс Фурманис и Петерис Апинис.

Как сообщалось, с учетом длительное время допускаемых Минздравом ошибок в кризисном управлении и планируемой мобилизации медиков Латвийское общество врачей (LĀB) требует отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса.

LĀB призвала премьер-министра Кришьяниса Кариньша немедленно пересмотреть кризисное управление в стране и привлечь к принятию решений организации и экспертов здравоохранения.

Общество подчеркивало, что заявление Минздрава о мобилизации медиков вызывает ненужную обеспокоенность среди населения и медиков, хотя с весны 2020 года никто не обращался к большинству специалистов, которые добровольно вызвались работать с пациентами с Covid-19. Перед началом мобилизации необходимо целенаправленно спланировать ресурсы, а также провести обучение медиков, которые будут привлечены к работе с пациентами с Covid-19.

LĀB подчеркивало, что вакцинация является самым важным средством профилактики Covid-19, но предусмотренные для ее организации средства потрачены без реальной отдачи.

На следующий день Павлютс объявил, что, вопреки планам, правительство пока не будет издавать приказ о мобилизации медиков. По его словам, мобилизация станет последним шагом, если будут исчерпаны все добровольные методы.

Напряжение между сферой здравоохранения и министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом достигло критической отметки. Об этом после встречи с Латвийским общество врачей (LĀB) заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По словам пресс-секретаря премьера Сандиса Сабаева, во время встречи руководство LĀB ознакомило Кариньша с ситуацией в сфере, выдвинутых требованиях об отставке министра здравоохранения и возможностях сотрудничества между правительством и LĀB, чтобы преодолеть вызванный пандемией Covid-19 кризис в сфере.

Премьер отметил, что услышал и понимает недовольство врачей нехваткой сотрудничества и диалога в сфере здравоохранения во время организации работы по преодолению вызванной пандемией Covid-19 перегрузки системы здравоохранения.

Кариньш признал, что напряжение между сферой и министром критическое, и во время, когда ежедневно необходимо решать острые ситуации, чтобы обеспечить услуги здравоохранения жителям, министр здравоохранения должен быть способным сотрудничать со сферой.

Глава правительства указал, что, принимая во внимание серьезность ситуации, уже в ближайшее время обсудит ситуацию и варианты решения с министром здравоохранения и партнерами по коалиции.


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