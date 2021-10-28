"Оно исчерпало себя": заведующий отделением Covid-19 больницы Страдиня вышел из состава правления LĀB

Однако события последних дней и мнение, выраженное некоторыми членами правления LĀB, к сожалению, позволяют предположить, что в данной ситуации по-прежнему доминируют политические интересы. На заседании правления LAB во вторник, 26 октября, любые обсуждения актуальных вопросов, связанных с Covid-19, не привели к единому видению, и, согласно LJĀA, "явно ощущается решение LĀB, игнорировать кризисную ситуацию". В связи с этим Ассоциация молодых врачей больше не видит возможности сотрудничества с правлением LĀB.

"Принимая это решение, мы обсудили ситуацию с Карлисом Раценисом и согласны с тем, что деятельность правления LĀB во время кризиса Covid-19 неэффективна.

Мы едины в решении прекратить его деятельность в правлении LĀB до следующего общего собрания LĀB", - поясняется в заявлении LJĀA.

Информация, представленная на сайте Латвийской ассоциации врачей, показывает, что в правление организации входят 15 членов, в том числе Илзе Айзсилниеце, Марис Плявиньш, Робертс Фурманис и Петерис Апинис.

Как сообщалось, с учетом длительное время допускаемых Минздравом ошибок в кризисном управлении и планируемой мобилизации медиков Латвийское общество врачей (LĀB) требует отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса.

LĀB призвала премьер-министра Кришьяниса Кариньша немедленно пересмотреть кризисное управление в стране и привлечь к принятию решений организации и экспертов здравоохранения.

Общество подчеркивало, что заявление Минздрава о мобилизации медиков вызывает ненужную обеспокоенность среди населения и медиков, хотя с весны 2020 года никто не обращался к большинству специалистов, которые добровольно вызвались работать с пациентами с Covid-19. Перед началом мобилизации необходимо целенаправленно спланировать ресурсы, а также провести обучение медиков, которые будут привлечены к работе с пациентами с Covid-19.

LĀB подчеркивало, что вакцинация является самым важным средством профилактики Covid-19, но предусмотренные для ее организации средства потрачены без реальной отдачи.

На следующий день Павлютс объявил, что, вопреки планам, правительство пока не будет издавать приказ о мобилизации медиков. По его словам, мобилизация станет последним шагом, если будут исчерпаны все добровольные методы.

Напряжение между сферой здравоохранения и министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом достигло критической отметки. Об этом после встречи с Латвийским общество врачей (LĀB) заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По словам пресс-секретаря премьера Сандиса Сабаева, во время встречи руководство LĀB ознакомило Кариньша с ситуацией в сфере, выдвинутых требованиях об отставке министра здравоохранения и возможностях сотрудничества между правительством и LĀB, чтобы преодолеть вызванный пандемией Covid-19 кризис в сфере.

Премьер отметил, что услышал и понимает недовольство врачей нехваткой сотрудничества и диалога в сфере здравоохранения во время организации работы по преодолению вызванной пандемией Covid-19 перегрузки системы здравоохранения.

Кариньш признал, что напряжение между сферой и министром критическое, и во время, когда ежедневно необходимо решать острые ситуации, чтобы обеспечить услуги здравоохранения жителям, министр здравоохранения должен быть способным сотрудничать со сферой.