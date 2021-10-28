Глава LĀB распространяла ненаучную информацию о вакцинах и масках. Теперь ее могут сместить

Он сообщил, что на внеочередном заседании правления LĀB планируется заслушать объяснение Айзсилниеце по поводу ее заявлений. Для практикующего врача неприемлемо необоснованно отговаривать людей от вакцинации.

"Достаточно тревожных сообщений, чтобы нас беспокоить.

Мое личное мнение - абсолютно неприемлемо, что кому-либо без веских оснований отказывают в вакцинации на основании личной позиции практикующего врача", - сказал Фурманис, отметив, что мнение Айзсилниеце по этим вопросам будет выслушано на предстоящем внеочередном заседании правления.

На вопрос, должна ли, по его мнению, Айзсилниеце продолжать руководить LĀB, Фурманис ответил:

"На мой взгляд, Илзе Айзсилниеце должна подать в отставку".

Фурманис сообщил, что в среду утром он призвал Айзсилниеце созвать такое заседание правления на основании устава организации, на котором также будет принято решение о созыве ежегодного собрания членов LĀB для обсуждения действий организации во время пандемии.

Как сообщалось, в начале сентября вновь созданная рабочая группа LĀB по профилактике заражения Covid-19 заявила, что категорически отмежевывается от заявлений ее президента Айзсилниеце, опубликованных в Facebook.

LĀB указала, что в будущем в общественной сфере и в средствах массовой информации, а также при общении с государственными учреждениями и неправительственными организациями официальное мнение LĀB о мерах по вакцинации и профилактике Covid-19 будет выражаться рабочей группой, если рабочая группа или правление LĀB не решат иначе.

Что говорила Айзсилниеце?

Айзсилниеце в Facebook призывала "отменить ношение масок в школах, чтобы дети и молодые люди во время учебы не страдали от недостатка кислорода", изменить подход к тестированию на Covid-19 для детей и молодежи, следуя примеру скандинавских стран, и думать о биобезопасности воздуха в школах и других общественных местах".

Согласно заявлению LĀB, научно обоснованные данные показывают, что вакцинация против Covid-19 является одной из наиболее важных и эффективных профилактических мер по борьбе с пандемией, а зарегистрированные в Латвии вакцины безопасны и эффективны.

"Если бы вакцинация у нас была настолько же эффективной, как в других странах, к примеру, в Дании, в Латвии не было бы необходимости носить маски в школах и вводить другие ограничения, которые мешают развитию страны и повседневной жизни ее жителей", - говорится в сообщении LĀB.