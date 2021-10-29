А где осень? Синоптики о погоде в пятницу

Температура воздуха повысится до +11...+15 градусов, будет дуть умеренный южный ветер.

В Риге ожидается солнечный день, температура воздуха составит до +14 градусов.

Погода определяется северо-западной окраиной антициклона. Атмосферное давление на уровне моря от 1017 гектопаскалей в Северном Курземе до 1023 гектопаскалей в Южном Латгале.