Опрос: латвийцы считают Гобземса худшим кандидатом в премьер-министры

Оценивая потенциальных кандидатов, 36% респондентов назвали Лембергса полностью подходящим и скорее подходящим. 33,9% респондентов поддержали бы нынешнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Третье место по популярности занимает бывший министр и депутат Сейма, ныне управляющий Международной шахматной федерацией Дана Рейзниеце-Озола, которую подходящей и скорее подходящей назвали 27,5% опрошенных.

В свою очередь, самым неподходящим кандидатом признан Гобземс, которого скорее неподходящим или совершенно неподходящим назвали 74,6% опрошенных.

За Рейзниеце-Озола следует министр обороны Артис Пабрикс, получивший поддержку 26,4%, а также министр иностранных дел Эдгар Ринкевич с поддержкой 24,9% респондентов.

Другой представитель правительства - министр юстиции Янис Борданс - был признан наиболее подходящим кандидатом 11,2% респондентов.

Борданс также является четвертым "нелюбимым" кандидатом - скорее неподходящим или совершенно неподходящим для этой должности его считают 66,7% респондентов.

Лидера партии "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса сочли неподходящим 72,4%, а министра здравоохранения Даниэля Павлютса - 69,5% опрошенных.

Лембергса на посту премьер-министра чаще всего поддерживают мужчины, жители в возрасте от 45 до 54 лет, респонденты, проживающие в Латгалии, неработающие и люди с низкими доходами. Лембергс также имеет значительно большую поддержку в русскоязычных семьях.

Анализируя выбор респондентов, выяснилось, что

чаще всего бывшего мэра Вентспилса скорее подходящим и совершенно подходящим признавали сторонники Русского союза Латвии, партии "Латвия прежде всего", "Согласие" и "Закон и порядок".

Кариньш имеет сильную поддержку со стороны населения с высокими доходами и тех респондентов, семьи которых говорят по-латышски.