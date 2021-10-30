Сб, 30.10.2021
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Советы дизайнера интерьера: детская комната, в которой дети любят проводить время

ФОТО: Пресс-фото

Дождливые выходные, темные вечера и учеба до вечера - так много времени приходится проводить дома, а значит нужно бросить вызов многофункциональности детской комнаты: она должна хорошо подходить для сна, учебы, хранения вещей, отдыха и просто времяпрепровождения. 

Дизайнер интерьера IKEA делится советами, как сделать детскую еще более функциональной и веселой.

ФОТО: Пресс-фото

"Для детей и подростков комната - это гораздо больше, чем место для сна. Именно здесь проявляется их стремление к независимости и индивидуальности. Личное пространство имеет большое значение для хорошего самочувствия. Кроме того, комната должна располагать к учёбе, включая подходящее оборудование - мебель должна быть удобной и эргономичной, ни слишком большой, ни слишком маленькой. Более того, не обязательно покупать все сразу - можно сначала приобрести основное: кровать, стул, стол и шкаф, а затем со временем добавить другие детали", - рассказывает дизайнер интерьеров Линда Рыбака-Орлова и делится еще несколькими советами.

Все должно регулироваться. Решения по обустройству комнаты ребенка или подростка должны быть гибкими и многофункциональными, а также легко регулироваться, соответствовать меняющимся потребностям и расти вместе с ребенком. Минималистичная эргономичная и регулируемая мебель - отличный выбор: кровати с возможностью менять длину по мере роста, регулируемые по высоте столы и стулья, простые в сборке шкафы, расширяющиеся за счет дополнительных полок или ящиков, которые можно подобрать под себя и которые не будут казаться слишком детскими даже через несколько лет.

ФОТО: Пресс-фото

Добавьте яркости. "Лучше выбрать основную мебель нейтральных оттенков, а вот стены, текстиль и аксессуары подобрать ярких цветов. Повторяющиеся цвета и сочетающиеся элементы помогут создать единый интерьер. Гардины, ковёр, покрывало, чехлы для подушек, органайзеры и другие мелкие аксессуары можно легко заменить, потратив на это минимум средств. Но комната будет выглядеть совершенно иначе", - советует дизайнер интерьеров.

Делите пространство. Если братья и сестры живут в одной комнате, им следует выделить индивидуальное пространство и символически разделить его, например, с помощью шкафов или штор. Комнате можно придать личный акцент с помощью различных цветов стен, и у каждого ребенка будет его любимый цвет в интерьере, так никто не будет чувствует себя обделенным.

Организуйте пространство. В просторных шкафах найдется место для большого количества одежды, но органайзеры и коробки помогут обеспечить порядок внутри. Поскольку дети растут, теперь можно установить более высокий шкаф и использовать пространство эффективнее - до самого потолка. Корзина для белья поможет убрать грязную одежду с глаз долой, а большие коробки под кроватью пригодятся для хранения бесконечного количества спортивного инвентаря или вещей для любимого хобби.

Сияние. Поскольку подростки обычно являются продвинутыми пользователями техники, выделите место для гаджетов и зарядных устройств, музыкальной техники и освещения - почему бы не дополнить простые люстры на потолке и функциональное освещение несколькими светильниками для настроения - от сезонных гирлянд до светодиодных лент, меняющих цвет. Дизайнер напоминает, что в детских помещениях всегда следует использовать рекомендованные для детей мощность и тип освещения.

ФОТО: Пресс-фото

Покажите индивидуальность. Интересы отражают индивидуальность детей, поэтому вместе постарайтесь выставить их для обозрения: крючки и вешалки для любимых нарядов или медалей, открытые шкафы и полки, которые можно заполнить коллекциями, а также доски, на которых можно разместить фотографии.

"Пока-пока". Еще один простой совет - переберите все вещи и попрощайтесь с теми, которые больше не нужны. "Постоянная ревизия одежды, игрушек и других вещей помогает понять, какие предметы еще используются, а какие уже не нужны. Последние можно отдать или подарить. Это не только дает вещам вторую жизнь, но и делает помещение более просторным", - подводит итог дизайнер.

Дизайнер делится свежим примером обновления детской комнаты братьев Николаса и Лоренса, страстных баскетболистов. Мальчики 13 и 10 лет мечтали об интерьере в спортивной тематике, где они могли бы жить своей страстью к спорту, учиться и отдыхать. Обновленная комната представляет собой фестиваль контрастов и отражает цвета их любимой баскетбольной команды: яркий, солнечный желтый смело противопоставлен более глубокому фиолетовому. Интерьер подчеркнут черно-бело-серой гаммой в шкафах и полках, кровати и гардинах. Одна стена отведена под хранение и рабочую зону с письменным столом для двоих и хранением для вещей, которые должны всегда быть под рукой. 

Галерея: Комната до перевоплощения 

Галерея: Комната после перевоплощения


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