Советы дизайнера интерьера: детская комната, в которой дети любят проводить время

ФОТО: Пресс-фото

Добавьте яркости. "Лучше выбрать основную мебель нейтральных оттенков, а вот стены, текстиль и аксессуары подобрать ярких цветов. Повторяющиеся цвета и сочетающиеся элементы помогут создать единый интерьер. Гардины, ковёр, покрывало, чехлы для подушек, органайзеры и другие мелкие аксессуары можно легко заменить, потратив на это минимум средств. Но комната будет выглядеть совершенно иначе", - советует дизайнер интерьеров.

Делите пространство. Если братья и сестры живут в одной комнате, им следует выделить индивидуальное пространство и символически разделить его, например, с помощью шкафов или штор. Комнате можно придать личный акцент с помощью различных цветов стен, и у каждого ребенка будет его любимый цвет в интерьере, так никто не будет чувствует себя обделенным.

Организуйте пространство. В просторных шкафах найдется место для большого количества одежды, но органайзеры и коробки помогут обеспечить порядок внутри. Поскольку дети растут, теперь можно установить более высокий шкаф и использовать пространство эффективнее - до самого потолка. Корзина для белья поможет убрать грязную одежду с глаз долой, а большие коробки под кроватью пригодятся для хранения бесконечного количества спортивного инвентаря или вещей для любимого хобби.

Сияние. Поскольку подростки обычно являются продвинутыми пользователями техники, выделите место для гаджетов и зарядных устройств, музыкальной техники и освещения - почему бы не дополнить простые люстры на потолке и функциональное освещение несколькими светильниками для настроения - от сезонных гирлянд до светодиодных лент, меняющих цвет. Дизайнер напоминает, что в детских помещениях всегда следует использовать рекомендованные для детей мощность и тип освещения.

ФОТО: Пресс-фото

Покажите индивидуальность. Интересы отражают индивидуальность детей, поэтому вместе постарайтесь выставить их для обозрения: крючки и вешалки для любимых нарядов или медалей, открытые шкафы и полки, которые можно заполнить коллекциями, а также доски, на которых можно разместить фотографии.

"Пока-пока". Еще один простой совет - переберите все вещи и попрощайтесь с теми, которые больше не нужны. "Постоянная ревизия одежды, игрушек и других вещей помогает понять, какие предметы еще используются, а какие уже не нужны. Последние можно отдать или подарить. Это не только дает вещам вторую жизнь, но и делает помещение более просторным", - подводит итог дизайнер.

Дизайнер делится свежим примером обновления детской комнаты братьев Николаса и Лоренса, страстных баскетболистов. Мальчики 13 и 10 лет мечтали об интерьере в спортивной тематике, где они могли бы жить своей страстью к спорту, учиться и отдыхать. Обновленная комната представляет собой фестиваль контрастов и отражает цвета их любимой баскетбольной команды: яркий, солнечный желтый смело противопоставлен более глубокому фиолетовому. Интерьер подчеркнут черно-бело-серой гаммой в шкафах и полках, кровати и гардинах. Одна стена отведена под хранение и рабочую зону с письменным столом для двоих и хранением для вещей, которые должны всегда быть под рукой.

Галерея: Комната до перевоплощения