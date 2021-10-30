Первая партия новых бронемашин прибыла в Латвию

"Соответствующие латвийской местности и проверенные во многих тестах бронемашины существенно повысят оперативные возможности Национальных вооруженных сил, а также повысят безопасность военнослужащих. Особую радость доставляет сотрудничество местного предприятия с финскими партнерами в исследованиях и разработке бронемашин, что подтверждает компетентность нашей оборонной промышленности и конкурентоспособность в широком контексте", - подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс (AP).

В этом месяце инструкторы Национальных вооруженных сил приняли участие в двухнедельном курсе обучения в Финляндии, в котором приобрели необходимые знания и навыки по использованию и обслуживанию бронемашин.

Ранее сообщалось, что 30 августа на Адажском полигоне Пабрикс подписал общее соглашение с министром обороны Финляндии Анти Кайконеном о покупке колесных бронемашин с колесной формулой 6х6 у предпрития Patria. По этому соглашению Латвия приобретет свыше 200 новых бронемашин до 2029 года.

Стоимость этой покупки - примерно 200 миллионов евро, включая доставку, изначальное обслуживание и обучение персонала.

Дальнейшее содержание, ремонт и возможная модернизация будет проводиться в Латвии. В планах привлечение местных предпринимателей и инвестиции в экономику Латвии, что также обеспечит безопасность необходимых поставок. Это было одним их изначальных условий проекта.