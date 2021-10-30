В Риге из Даугавы извлекли тело утонувшего человека
В пятницу Пожарно-спасательная служба вытащила из вод Даугавы в Риге погибшего человека, сообщает агентство LETA.
В пятницу Пожарно-спасательная служба вытащила из вод Даугавы в Риге погибшего человека, сообщает агентство LETA.
Умершего вытащили из Даугавы и передали сотрудникам Госполиции.
Кроме того, пожарные вчера в 23 часа получили вызов в Малнавскую волость Лудзенского края, где горел нежилой одноэтажный дом и сарай на площади в 270 кв. метров. Пожар был ликвидирован в течение примерно четырех часов.
За прошедшие сутки в пожарах люди не погибли и не пострадали.
Всего за сутки VUGD получила 47 вызовов, 26 из которых были связаны со спасательными работами, 16 - с пожарами, а пять оказались ложными.