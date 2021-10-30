В Риге из Даугавы извлекли тело утонувшего человека

Умершего вытащили из Даугавы и передали сотрудникам Госполиции.

Кроме того, пожарные вчера в 23 часа получили вызов в Малнавскую волость Лудзенского края, где горел нежилой одноэтажный дом и сарай на площади в 270 кв. метров. Пожар был ликвидирован в течение примерно четырех часов.

За прошедшие сутки в пожарах люди не погибли и не пострадали.