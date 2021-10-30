Полиция задержала агрессивного мужчину, который провоцировал Юриса Пуце в Старой Риге

При оценке размещенного в социальных сетях видео были выявлены признаки уголовного преступления, поэтому было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 231 Уголовного кодекса - о хулиганстве. В рамках уголовного производства были допрошены свидетели, получены записи с камер видеонаблюдения, а также вчера, 29 октября, человек обратился в полицию по поводу поступивших угроз.

Сотрудники правоохранительных органов опознали мужчину и при установлении его местонахождения арестовали его вчера, 29 октября. Во время обыска у человека был обнаружен пакет с зеленовато-коричневым растительным веществом, возможно, марихуаной.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе. Следует отметить, что этот человек уже привлекал внимание полиции из-за различных правонарушений.

Государственная полиция призывает общественность оценивать свои публикации в социальных сетях, потому что преступление, совершенное в Интернете, сопоставимо с реальной жизнью. Государственная полиция напоминает, что Уголовный кодекс также предусматривает ответственность за разжигание социальной ненависти, оскорбления и угрозы причинения тяжких телесных повреждений.