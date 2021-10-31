Латвия перешла на зимнее время
Минувшей ночью в 4 часа Латвия перешла на зимнее время, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.
Минувшей ночью в 4 часа Латвия перешла на зимнее время, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.
Поскольку на уровне ЕС еще не достигнуто соглашения о новых условиях перевода часов два раза в год, пока действует прежний порядок - летнее время в Латвии вводится с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября. Переход на летнее время состоится 27 марта 2022 года.
Летнее время впервые было введено в Латвии в 1981 году.
В 2018 году Европейская комиссия провела опрос граждан в странах ЕС, и большинство населения выразило мнение, что существующий порядок перевода часов нужно изменить.
Правительство Латвии решило, что Латвия в целом поддерживает отказ от сезонной смены времени.