Вс, 31.10.2021
Вы льете воду на мельницу фактически нелояльных государству людей. Я не могу довериться такому председателю Верховного суда, честно говоря Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции

Латвия перешла на зимнее время

ФОТО: Shutterstock

Минувшей ночью в 4 часа Латвия перешла на зимнее время, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

Поскольку на уровне ЕС еще не достигнуто соглашения о новых условиях перевода часов два раза в год, пока действует прежний порядок - летнее время в Латвии вводится с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября. Переход на летнее время состоится 27 марта 2022 года.

Летнее время впервые было введено в Латвии в 1981 году.

В 2018 году Европейская комиссия провела опрос граждан в странах ЕС, и большинство населения выразило мнение, что существующий порядок перевода часов нужно изменить.

Правительство Латвии решило, что Латвия в целом поддерживает отказ от сезонной смены времени.


НАВЕРХ
Back