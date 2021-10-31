Латвия перешла на зимнее время

Поскольку на уровне ЕС еще не достигнуто соглашения о новых условиях перевода часов два раза в год, пока действует прежний порядок - летнее время в Латвии вводится с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября. Переход на летнее время состоится 27 марта 2022 года.