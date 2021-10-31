Глава LĀB не намерена уходить в отставку: она отмечает, что ее избирали не Павлютс или Фурманис

"С момента моего избрания президентом LĀB количество членов выросло с 1500 до почти 3000. Тот факт, что люди присоединились к обществу за эти три года, кое-что значит", - сказала LETA президент LĀB Илзе Айзсилниеце, комментруя критику в свою сторону.

Она не против созванного 2 ноября по инициативе Фурманиса внеочередного заседания правления, а также при необходимости могут быть организованы внеочередные выборы.

"Мне было бы еще легче, если бы выборы состоялись, потому что я планировала быть президентом общества в течение одного срока. Моя цель в принятии этой должности состояла в том, чтобы изменить отношение к LĀB, увеличить количество членов и увеличить финансирование здравоохранения в госбюджете.

Работая с нашими коллегами, настойчиво и целенаправленно, нам удалось увеличить финансирование, чтобы все медицинские работники - врачи, ординаторы, фельдшеры, медсестры и их помощники, а также технические специалисты - могли получать разумную зарплату за то, что они делают", - сказала она.

Президент LĀB напомнила, что три года назад в Латвии на здравоохранение выделялось менее 800 евро в год на человека, в следующем году это будет почти 1500 евро в год, что также будет наименьшим объемом финансирования по сравнению с другими европейскими странами, где в среднем на эти цели выделяется 2500 евро, в Германии - около 5000 евро. Айзсилниеце считает, что "на нормальное здравоохранение человека" в год должно быть выделено не менее 2000 евро.

"Я не могу быть честным врачом, если я не могу помогать своим пациентам, прописывать современные лекарства, например, при сердечной недостаточности, я не могу отправить его в онкологический диспансер, где у него будет доступ к современному лечению. Если я знаю, что латвийское государство не платит за эти услуги, то мне нужно искать спонсоров, которые могут пожертвовать деньги, чтобы эти пациенты могли получить соответствующее лечение в других странах или купить лекарства за частные средства. Вопрос уже не только в заработной плате, но и в том, сколько средств доступно пациентам в Латвии, чтобы люди в Латвии могли проходить обследование и лечиться современными методами", - описала Айзсилниеце текущую ситуацию в сфере здравоохранения.

Она считает, что в Латвии неправильно рассчитывают, сколько пациентов может лечить один врач, обслуживать одна медсестра, поэтому самое главное в медицине - нет разговора с пациентом, потому что сотрудников так мало, что у них нет на это времени.

"Если бы меня заботили должности, я бы пошла в политику в качестве министра или занялась бы чем-нибудь другим. Я хочу нормально жить в своей стране, чтобы мои коллеги и я могли лечить моих пациентов современными методами", - сказала Айзсилниеце.

Говоря о требовании LĀB об отставке министра здравоохранения Павлютса, Айзсилниеце отметила, что решение о его сохранении будет приниматься правлением LĀB. Она подчеркнула, что заявление об отставке министра здравоохранения поддержали не только LĀB, но и другие неправительственные организации, объединяющие медперсонал.

Как сообщалось, Латвийское общество врачей (LĀB) потребовало отставки министра здравоохранения Павлютса.