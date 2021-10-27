Премьер прокомментировал требование отставки Павлютса, но на такой шаг пока не пошел

"Согласие" поддержит отставку Павлютса
Сегодня на заседании своей фракции депутаты "Согласия" приняли решение поддержать требование отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса ("Для развития/За")
Депутаты считают, что "хаос в управлении эпидемиологическим кризисом" - это ответственность правительства в целом, но прежде всего именно отраслевого министра.
По словам председателя фракции "Согласия" Яниса Урбановича, ясно, что Павлютс "не умеет общаться с медиками", а его стиль работы только усугубляет разногласия". Он отмечает, что необходимые решения не обсуждаются со специалистами-медиками, вместо этого принимаются волюнтаристские решения, о которых врачи узнают в последнюю очередь.
По словам Урбановича, министр здравоохранения несет личную ответственность за создание "бесполезного" бюро вакцинации и дорогостоящие рекламные кампании, которые не сработали. "Он должен ответить за потерянное летом время и необоснованно отложенные действия, когда стал ясен масштаб эпидемии осенью. Теперь за высокомерие министра, который не прислушивался к экспертам и игнорировал нужды медиков, платится слишком высокая цена. Если Павлютс сам не понимает своей ответственности за происходящее, ему должен указать на это Сейм", - считает Урбанович.
Депутаты "Согласия" также отмечают, что министр здравоохранения не выступал за нужды отрасли, отстаивая в Сейме бюджет 2022 года, нарушал данные врачам обещания по повышению зарплат. "Как после таких действий можно требовать всеобщей мобилизации медицинского персонала, если министр ранее продемонстрировал, что он не берет на себя ответственность за свои обещания?" - интересуется Урбанович.
Депутаты фракции "Согласия" призывают Павлютса уйти в отставку, чтобы еще больше не усугублять кризис доверия между медиками и властью. Однако, если министру "не хватает мужественности, чтобы признать свою непригодность для этой должности", фракция поддерживает требование замены министра.
Требование LĀB об отставке министра здравоохранения
Как сообщалось, с учетом длительное время допускаемых Минздравом ошибок в кризисном управлении и планируемой мобилизации медиков Латвийское общество врачей (LĀB) требует отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса, сообщила агентству LETA представитель LĀB Эвия Ансонска.
Как сообщил член правления LĀB Карлис Раценис, голосование правления организации о требовании отставки министра было единогласным.
LĀB призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша немедленно пересмотреть кризисное управление в стране и привлечь к принятию решений организации и экспертов здравоохранения.
От имени всего медицинского сообщества LĀB выражает возмущение непрофессиональным подходом Минздрава к разрешению кризиса из-за Covid-19. Как подчеркивает общество, недопустима ситуация, когда вся ответственность за ошибочные и непродуманные решения правительства и Минздрава возлагается на работников здравоохранения, мнение которых откровенно игнорируется уже в течение двух лет.
LĀB требует, чтобы Минздрав прекратил разрушать систему здравоохранения в стране и взял на себя ответственность за ошибки в организации вакцинации.
Общество подчеркивает, что заявление Минздрава о мобилизации медиков вызывает ненужную обеспокоенность среди населения и медиков, хотя с весны 2020 года никто не обращался к большинству специалистов, которые добровольно вызвались работать с пациентами с Covid-19. Перед началом мобилизации необходимо целенаправленно спланировать ресурсы, а также провести обучение медиков, которые будут привлечены к работе с пациентами с Covid-19.
LĀB подчеркивает, что вакцинация является самым важным средством профилактики Covid-19, но предусмотренные для ее организации средства потрачены без реальной отдачи.
"Кроме того, вместо того чтобы решать вопросы оплаты труда работников здравоохранения, правительство со всей серьезностью обсуждает привлечение иностранных специалистов, что еще больше демотивирует работающий на грани выгорания персонал", - говорится в заявлении LĀB.
Павлютс, комментируя требование LĀB, подчеркнул, что понимает недовольство медиков работой правительства во время пандемии. "У медиков крайне тяжелое время. Призываю вместе преодолеть этот кризис", - заявил министр в Twitter.