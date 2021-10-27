Премьер прокомментировал требование отставки Павлютса, но на такой шаг пока не пошел

Он также возмущен тем, что Министерство здравоохранения ранее распространило среди медиков призыв о добровольном присоединении для оказания помощи пациентам с Covid-19, но ни с одним из тех, кто заполнил анкету, так и не связалось. "Есть очень много людей, которые готовы работать, они ждут сообщения, выразили готовность и работающие в индустрии красоты, но без ответа", - говорит Шилов.

Недостаточный обмен информацией он отмечает и в связи с объявленным намерением о потенциальном привлечении к лечению пациентов с Covid-19 иностранного медицинского персонала. Глава LJĀA отмечает, что обмен информацией по этому поводу также очень скудный, более того, кажется, что кто-то скорее просто имитирует эту деятельность.

Медик также обратил внимание на то, что в настоящее время, например, в резидентуре практически не осталось человеческих ресурсов, потому что все уже направлены на работу с зараженными коронавирусом пациентами.

Вице-президент Латвийской ассоциации медсестер Илзе Ортвейна также подтвердила, что организация будет требовать отставки министра, в то время как LVSADA заявил в своем пресс-релизе, что "полностью поддерживает решение правления Латвийского общества врачей потребовать отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса".

Мичеревскис в Сейме собирает подписи за отставку министра

Депутат Сейма Марис Мичеревскис обвиняет министра здравоохранения Даниэля Павлютса в бездействии в связи с кризисом Covid-19, призывает его уйти с должности и вместе с депутатом Дидзисом Шмитсом собирает подписи под требованием об отставке министра.

Мичеревскис сообщил, что в настоящее время собраны почти все необходимые подписи, которые, вероятно, сегодня будут переданы в Сейм. Политик сказал, что на предложение подписать требование откликнулись многие депутаты Союза зеленых и крестьян.

Позиция Мичеревскиса заключается в том, что требование не должны подписывать те депутаты, которых общественность воспринимает как противников вакцинации. Согласно регламенту, требование об отставке Павлютса может быть рассмотрено на заседании Сейма на следующей неделе.

"Я призываю Даниэля Павлютса уйти в отставку, а вместо него министром от объединения партий "Развитие/За!" может стать Андрис Скриде, врач, профессионал, (..) пользующийся авторитетом у врачей", - написал Мичеревскис в Twitter.

Мичеревскис подчеркивает неэффективность рекламной кампании по вакцинации, неполноценное внедрение "принципа светофора" и бездействие в вопросе увеличения пропускной способности больниц.

По мнению парламентария, министр здравоохранения не прислушивался к словам врачей, также не были достигнуты заявленные Павлютсом цели вакцинации. Политик также отмечает, что больницы не готовы к количеству пациентов, Латвия на первом месте в мире по количеству заболевших, а

министр здравоохранения тем временем "оскорбляет врачей и занимается саморекламой, обзванивая невакцинированных".

По мнению Мичеревскиса, делать это уже поздно. Он также напоминает, что обманутыми оказались ожидания тех, кто сознательно вакцинировался.