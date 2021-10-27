Ср, 27.10.2021
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Премьер прокомментировал требование отставки Павлютса, но на такой шаг пока не пошел
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  • Кариньш отставки Павлютса пока не требует
  • Мичеревскис в Сейме собирает подписи за отставку министра
  • Отставки требуют несколько медицинских организаций
Premjers Krišjānis Kariņš ФОТО: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пока не принял решения по поводу отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса. Об этом он сообщил после встречи с представителями Латвийского общества врачей.

По словам Кариньша, ему пока неясно, было ли требование LĀB об отставке Павлютса основано на вчерашнем предложении Министерства здравоохранения начать мобилизацию представителей медицинского сектора или же проблемы в коммуникации между медиками и министром более глубоки

Кариньш также сообщил, что в четверг, 28 октября, и в пятницу, 29 октября, запланированы переговоры с партнерами по коалиции, где одной из основных тем станет требование об отставке Павлютса.

Кариньш: требование об отставке министра здравоохранения - это "серьезный сигнал"

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) считает "серьезным сигналом" требование об отставке министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP), высказанное Латвийским обществом врачей (LĀB).

Кариньш заявил сегодня утром, 27 октября, в передаче Rīta panorāmā, что в распространенном вчера заявлении "он слышит недовольство LĀB", поэтому он встретится с представителями ассоциации, чтобы понять, как сформировалось такое мнение и как они видят выход из ситуации. 

"Я воспринимаю это как достаточно серьезный сигнал", - сказал премьер, отметив, что это "совершенно другой вид недовольства", чем обычная критика со стороны организаций здравоохранения.

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По словам Кариньша, в этой ситуации важно не паниковать, а найти выход из кризиса. По словам главы правительства, в нормальных условиях такой ситуацией должен заниматься министр, но если представители отрасли утверждают, что этого не происходит, тогда придется подключиться ему как премьер-министру.

Говоря о плане медицинской мобилизации, Кариньш сказал, что конкретный план Министерства здравоохранения еще "не выложен на стол". Если он еще не разработан, то это большая проблема, добавил политик.

На вопрос, удовлетворен ли он работой Павлютса на посту министра здравоохранения, Кариньш не ответил прямо, не указав во время интервью, следует ли отклонить или поддержать требование об отставке.

"В настоящее время я сосредоточен на той работе, которую предстоит проделать", - заявил Кариньш.

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В целом премьер не видит кризиса в правительстве, которое он возглавляет, потому что похожая ситуация и разногласия между партнерами по коалиции в правительстве существовали с момента его создания.

Отставки пока не требует

Напряжение между сферой здравоохранения и министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом достигло критической отметки. Об этом после встречи с Латвийским общество врачей (LĀB) заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По словам пресс-секретаря премьера Сандиса Сабаева, во время встречи руководство LĀB ознакомило Кариньша с ситуацией в сфере, выдвинутых требованиях об отставке министра здравоохранения и возможностях сотрудничества между правительством и LĀB, чтобы преодолеть вызванный пандемией Covid-19 кризис в сфере.

Премьер отметил, что услышал и понимает недовольство врачей нехваткой сотрудничества и диалога в сфере здравоохранения во время организации работы по преодолению вызванной пандемией Covid-19 перегрузки системы здравоохранения.

Кариньш признал, что напряжение между сферой и министром критическое, и во время, когда ежедневно необходимо решать острые ситуации, чтобы обеспечить услуги здравоохранения жителям, министр здравоохранения должен быть способным сотрудничать со сферой.

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Глава правительства указал, что, принимая во внимание серьезность ситуации, уже в ближайшее время обсудит ситуацию и варианты решения с министром здравоохранения и партнерами по коалиции.

Несколько медицинских организаций солидарны с LĀB и требуют отставки Павлютса

Латвийская ассоциация медсестер (LMA), Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) и Латвийская ассоциация молодых врачей (LJĀA) присоединяются к Латвийскому обществу врачей (LĀB) и требуют отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса, заявили представители организаций.

Председатель правления LJĀA Артур Шилов объяснил, что главным фактором, побудившим выразить солидарность с LĀB, стало вчерашнее официальное сообщение о плане по объявлению мобилизации медиков с предусмотренной уголовной ответственностью в случае несогласия.

"Нам непонятно, что все это означает. Это не подходящий стиль общения в условиях кризиса: мы впервые слышим об этом [мобилизации], и слышим из средств массовой информации, а не от Министерства здравоохранения или Государственной оперативной медицинской комиссии ", - сказал медик.

Он также возмущен тем, что Министерство здравоохранения ранее распространило среди медиков призыв о добровольном присоединении для оказания помощи пациентам с Covid-19, но ни с одним из тех, кто заполнил анкету, так и не связалось. "Есть очень много людей, которые готовы работать, они ждут сообщения, выразили готовность и работающие в индустрии красоты, но без ответа", - говорит Шилов.

Недостаточный обмен информацией он отмечает и в связи с объявленным намерением о потенциальном привлечении к лечению пациентов с Covid-19 иностранного медицинского персонала. Глава LJĀA отмечает, что обмен информацией по этому поводу также очень скудный, более того, кажется, что кто-то скорее просто имитирует эту деятельность.

Медик также обратил внимание на то, что в настоящее время, например, в резидентуре практически не осталось человеческих ресурсов, потому что все уже направлены на работу с зараженными коронавирусом пациентами.

Вице-президент Латвийской ассоциации медсестер Илзе Ортвейна также подтвердила, что организация будет требовать отставки министра, в то время как LVSADA заявил в своем пресс-релизе, что "полностью поддерживает решение правления Латвийского общества врачей потребовать отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса".

Мичеревскис в Сейме собирает подписи за отставку министра

Депутат Сейма Марис Мичеревскис обвиняет министра здравоохранения Даниэля Павлютса в бездействии в связи с кризисом Covid-19, призывает его уйти с должности и вместе с депутатом Дидзисом Шмитсом собирает подписи под требованием об отставке министра.

Мичеревскис сообщил, что в настоящее время собраны почти все необходимые подписи, которые, вероятно, сегодня будут переданы в Сейм. Политик сказал, что на предложение подписать требование откликнулись многие депутаты Союза зеленых и крестьян.

Позиция Мичеревскиса заключается в том, что требование не должны подписывать те депутаты, которых общественность воспринимает как противников вакцинации. Согласно регламенту, требование об отставке Павлютса может быть рассмотрено на заседании Сейма на следующей неделе.

"Я призываю Даниэля Павлютса уйти в отставку, а вместо него министром от объединения партий "Развитие/За!" может стать Андрис Скриде, врач, профессионал, (..) пользующийся авторитетом у врачей", - написал Мичеревскис в Twitter.

Мичеревскис подчеркивает неэффективность рекламной кампании по вакцинации, неполноценное внедрение "принципа светофора" и бездействие в вопросе увеличения пропускной способности больниц.

По мнению парламентария, министр здравоохранения не прислушивался к словам врачей, также не были достигнуты заявленные Павлютсом цели вакцинации. Политик также отмечает, что больницы не готовы к количеству пациентов, Латвия на первом месте в мире по количеству заболевших, а

министр здравоохранения тем временем "оскорбляет врачей и занимается саморекламой, обзванивая невакцинированных".

По мнению Мичеревскиса, делать это уже поздно. Он также напоминает, что обманутыми оказались ожидания тех, кто сознательно вакцинировался.

Политик настаивает не только на отставке Павлютса, но и на необходимости сменить тех представителей руководства Латвийского общества врачей, которые поставили под сомнение вакцинацию.

"Согласие" поддержит отставку Павлютса

Сегодня на заседании своей фракции депутаты "Согласия" приняли решение поддержать требование отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса ("Для развития/За")

Депутаты считают, что "хаос в управлении эпидемиологическим кризисом" - это ответственность правительства в целом, но прежде всего именно отраслевого министра.

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По словам председателя фракции "Согласия" Яниса Урбановича, ясно, что Павлютс "не умеет общаться с медиками", а его стиль работы только усугубляет разногласия". Он отмечает, что необходимые решения не обсуждаются со специалистами-медиками, вместо этого принимаются волюнтаристские решения, о которых врачи узнают в последнюю очередь.

По словам Урбановича, министр здравоохранения несет личную ответственность за создание "бесполезного" бюро вакцинации и дорогостоящие рекламные кампании, которые не сработали. "Он должен ответить за потерянное летом время и необоснованно отложенные действия, когда стал ясен масштаб эпидемии осенью. Теперь за высокомерие министра, который не прислушивался к экспертам и игнорировал нужды медиков, платится слишком высокая цена. Если Павлютс сам не понимает своей ответственности за происходящее, ему должен указать на это Сейм", - считает Урбанович.

Депутаты "Согласия" также отмечают, что министр здравоохранения не выступал за нужды отрасли, отстаивая в Сейме бюджет 2022 года, нарушал данные врачам обещания по повышению зарплат. "Как после таких действий можно требовать всеобщей мобилизации медицинского персонала, если министр ранее продемонстрировал, что он не берет на себя ответственность за свои обещания?" - интересуется Урбанович.

Депутаты фракции "Согласия" призывают Павлютса уйти в отставку, чтобы еще больше не усугублять кризис доверия между медиками и властью. Однако, если министру "не хватает мужественности, чтобы признать свою непригодность для этой должности", фракция поддерживает требование замены министра.

Требование LĀB об отставке министра здравоохранения

Как сообщалось, с учетом длительное время допускаемых Минздравом ошибок в кризисном управлении и планируемой мобилизации медиков Латвийское общество врачей (LĀB) требует отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса, сообщила агентству LETA представитель LĀB Эвия Ансонска.

Как сообщил член правления LĀB Карлис Раценис, голосование правления организации о требовании отставки министра было единогласным.

LĀB призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша немедленно пересмотреть кризисное управление в стране и привлечь к принятию решений организации и экспертов здравоохранения.

От имени всего медицинского сообщества LĀB выражает возмущение непрофессиональным подходом Минздрава к разрешению кризиса из-за Covid-19. Как подчеркивает общество, недопустима ситуация, когда вся ответственность за ошибочные и непродуманные решения правительства и Минздрава возлагается на работников здравоохранения, мнение которых откровенно игнорируется уже в течение двух лет.

LĀB требует, чтобы Минздрав прекратил разрушать систему здравоохранения в стране и взял на себя ответственность за ошибки в организации вакцинации.

Общество подчеркивает, что заявление Минздрава о мобилизации медиков вызывает ненужную обеспокоенность среди населения и медиков, хотя с весны 2020 года никто не обращался к большинству специалистов, которые добровольно вызвались работать с пациентами с Covid-19. Перед началом мобилизации необходимо целенаправленно спланировать ресурсы, а также провести обучение медиков, которые будут привлечены к работе с пациентами с Covid-19.

LĀB подчеркивает, что вакцинация является самым важным средством профилактики Covid-19, но предусмотренные для ее организации средства потрачены без реальной отдачи.

"Кроме того, вместо того чтобы решать вопросы оплаты труда работников здравоохранения, правительство со всей серьезностью обсуждает привлечение иностранных специалистов, что еще больше демотивирует работающий на грани выгорания персонал", - говорится в заявлении LĀB.

Павлютс, комментируя требование LĀB, подчеркнул, что понимает недовольство медиков работой правительства во время пандемии. "У медиков крайне тяжелое время. Призываю вместе преодолеть этот кризис", - заявил министр в Twitter.


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