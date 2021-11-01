Суд изменил решение: дело Лембергса будет рассмотрено в устном процессе

Прокурор считает, что защита попытается затянуть процесс, чтобы Лембергсу смягчили приговор из-за длительного судопроизводства. Тем временем, адвокаты подсудимого заявляют об обострившихся в заключении проблемах со здоровьем и отсутствии в тюремной больнице необходимых специалистов.

После 12 лет тяжб в феврале этого года суд первой инстанции зачитал приговор влиятельному политику и бывшему мэру Вентспилса Айвару Лембергсу.

Его признали виновным в получении взятки, отмывании денег и сокрытии своего имущества.

По части обвинений Лембергс был оправдан. Его приговорили к пяти годам в тюрьме и заключили под стражу в зале сюда сразу после оглашения приговора.

В связи с объемом информации по делу и пандемией Covid-19 дело в апелляционной инстанции было решено рассматривать в письменном виде. Против этого выступили адвокаты защиты, заявив, что таким образом не может быть обеспечена справедливость процесса и невозможно прийти к оправдательному приговору.

Прокурор Айвис Залужинскис считает, что защита добивается того, чтобы дело рассматривалось максимально долго, оттягивая окончательный приговор.

Рижский окружной суд в составе трех судей принял решение в дальнейшем рассматривать дело в устном процессе, несмотря на уже принятое решение.

Суд не сообщил, почему решение было изменено, так как это тайна совещательной комнаты.

Заседания будут проходить удаленно, в режиме видеоконференции. Один из обвиняемых, сын Лембергса, Анри Лембергс, ранее заявлял, что у него дома нет условий для подключения посредством компьютера. Он также не пользуется электронной почтой, а суду приходится посылать ему документы в бумажном формате, по почте.

По прогнозу председателя Рижского окружного суда, дело Лембергса в апелляционной инстанции, скорее всего, будет идти до декабря следующего года. Поэтому помимо трех основных, будет назначен и резервный судья. Эта мера обеспечит продолжение процесса в случае, если кто-то из основных судей не сможет продолжать в нем участвовать по состоянию здоровья или другим причинам.

Адвокаты Лембергса несколько раз подавали заявление об отмене заключения. До сих пор не было причин освободить Лембергса или перевести его под домашний арест. Этому может поспособствовать ухудшение состояния здоровья подсудимого, о котором заявляют адвокаты.

Марис Грудулис, защитник подсудимого, указывает на то, что в больнице Олайнской тюрьмы не оперируют грыжу. Так как в других медучреждениях могут перестать оказывать плановые медицинские услуги, Лембергс, попав в приемную, может попасть в группу пациентов, которые подлежат сортировке.

В эту пятницу в Центральной тюрьме был объявлен карантин. Это означает, что будет приостановлено и перемещение пациентов в медицинские учреждения.

В судебной практике Латвии есть случай, когда ранее влиятельный и осужденный по нескольким уголовным делам Владимир Вашкевич отправился с разрешения суда в Австрию. Там врачи сделали заключение, позволившее подсудимому не возвращаться в Латвию. Прокурор подчеркивает, что желание выйти из тюрьмы понятно, единственный вопрос - с какой целью?