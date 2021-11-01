Видео ⟩ После локдауна - новый ЧС? Министры держат интригу
Группа по оперативному управлению сегодня, 1 ноября, рассмотрела регулирование, которое вступит в силу после окончания локдауна. После заседания прошла пресс-конференция.
Группа по оперативному управлению сегодня, 1 ноября, рассмотрела регулирование, которое вступит в силу после окончания локдауна. После заседания прошла пресс-конференция.
В пресс-конференции приняли участие:
Видео: Запись пресс-конференции
О "Жизни после 15 ноября" в правительстве будут дискутировать во вторник
Во вторник, 2 ноября, Кабинет министров обсудит "жизнь после 15 ноября" или период после строгих ограничений Covid-19 или локдауна, заявил на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он отметил, что решение правительства вернуться к "зеленому режиму" после 15 ноября, который предусматривает меньшие ограничения для лиц с ковид-сертификатами, уже принято, но во вторник будут заслушаны мнения экспертов о том, что в ранее установленном положении должно быть скорректировано.
Как сообщалось, на прошлой неделе министерствам было поручено к сегодняшнему заседанию подготовить поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайного положения на период с 15 ноября по 11 января.
Жесткие ограничения из-за Covid-19 действуют в Латвии до 15 ноября.