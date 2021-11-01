Видео ⟩ После локдауна - новый ЧС? Министры держат интригу

В пресс-конференции приняли участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Министр благосостояния Гатис Эглитис;

Министр внутренних дел Мария Голубева;

Министр культуры Наурис Пунтулис.

Видео: Запись пресс-конференции

О "Жизни после 15 ноября" в правительстве будут дискутировать во вторник

Во вторник, 2 ноября, Кабинет министров обсудит "жизнь после 15 ноября" или период после строгих ограничений Covid-19 или локдауна, заявил на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что решение правительства вернуться к "зеленому режиму" после 15 ноября, который предусматривает меньшие ограничения для лиц с ковид-сертификатами, уже принято, но во вторник будут заслушаны мнения экспертов о том, что в ранее установленном положении должно быть скорректировано.

Как сообщалось, на прошлой неделе министерствам было поручено к сегодняшнему заседанию подготовить поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайного положения на период с 15 ноября по 11 января.