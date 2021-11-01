Пн, 1.11.2021
Вы льете воду на мельницу фактически нелояльных государству людей. Я не могу довериться такому председателю Верховного суда, честно говоря Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции
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Видео ⟩ После локдауна - новый ЧС? Министры держат интригу

Иллюстративное фото ФОТО: kadrs no video

Группа по оперативному управлению сегодня, 1 ноября, рассмотрела регулирование, которое вступит в силу после окончания локдауна. После заседания прошла пресс-конференция.

В пресс-конференции приняли участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • Министр благосостояния Гатис Эглитис;
  • Министр внутренних дел Мария Голубева;
  • Министр культуры Наурис Пунтулис.

Видео: Запись пресс-конференции

О "Жизни после 15 ноября" в правительстве будут дискутировать во вторник

Во вторник, 2 ноября, Кабинет министров обсудит "жизнь после 15 ноября" или период после строгих ограничений Covid-19 или локдауна, заявил на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что решение правительства вернуться к "зеленому режиму" после 15 ноября, который предусматривает меньшие ограничения для лиц с ковид-сертификатами, уже принято, но во вторник будут заслушаны мнения экспертов о том, что в ранее установленном положении должно быть скорректировано.

Как сообщалось, на прошлой неделе министерствам было поручено к сегодняшнему заседанию подготовить поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайного положения на период с 15 ноября по 11 января.

Жесткие ограничения из-за Covid-19 действуют в Латвии до 15 ноября.


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