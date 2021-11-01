Взорвавший автомобиль и ранивший двух полицейских водитель заключен под стражу

Полицейская, находившаяся ближе к автомобилю, получила более тяжелые телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение в Риге. На данный момент она продолжает лечиться дома, информирует Госполиция.

Раннее сообщалось, что 30 октября, примерно в час ночи в Галгаускской волости Гулбенского края сотрудники полиции заметили автомобиль марки Volkswagen. Полицейские включили маячки и остановили автомобиль, чтобы выяснить причины, по которым человек находился за пределами своего места жительства во время комендантского часа.

Когда полиция подошла к машине для проверки документов, водитель приоткрыл окно и показал свои документы. Полиция хотела подробнее узнать причины, по которым мужчина находится за пределами своего места жительства, но он отказался сотрудничать.

В тот момент сотрудники полиции почувствовали запах газа. Водитель внезапно развернулся в машине, щелкнул зажигалкой, и произошел взрыв, так как он взорвал находившийся в машине газовый баллон.

В результате сильного взрыва оба сотрудника полиции были отброшены от машины, а сам водитель выброшен из машины. Однако мужчина смог воспользоваться ситуацией, уселся в полицейский автомобиль и попытался сбежать.

Когда один из полицейских пытался остановить нарушителя, тот напал на сотрудника полиции и пытался отобрать служебное оружие.

Мужчину удалось задержать, вызвав на помощь ближайший экипаж полиции.

Пострадавшая полицейская была доставлена в медицинское учреждения. Ее коллега пострадал несильно, а нарушителю понадобилась медицинская помощь.

Полиция сообщает, что "на первый взгляд действия мужчины были осознанными". Мотивы действий мужчины еще выясняются. Он заявлял, что решил действовать так в связи с Covid-19 и вакцинацией, которые вызывали конфликты в его повседневной жизни.

Раннее мужчина в поле зрения полиции не попадал.

Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на представителя власти с причинением тяжких телесных повреждений или других тяжелых последствий. За такое преступление полагается лишение свободы от двух до десяти лет. Расследование продолжается.