Взорвавший автомобиль и ранивший двух полицейских водитель заключен под стражу

Полицейская, находившаяся ближе к автомобилю, получила более тяжелые телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение в Риге. На данный момент она продолжает лечиться дома, информирует Госполиция.
Раннее сообщалось, что 30 октября, примерно в час ночи в Галгаускской волости Гулбенского края сотрудники полиции заметили автомобиль марки Volkswagen. Полицейские включили маячки и остановили автомобиль, чтобы выяснить причины, по которым человек находился за пределами своего места жительства во время комендантского часа.
Когда полиция подошла к машине для проверки документов, водитель приоткрыл окно и показал свои документы. Полиция хотела подробнее узнать причины, по которым мужчина находится за пределами своего места жительства, но он отказался сотрудничать.
В тот момент сотрудники полиции почувствовали запах газа. Водитель внезапно развернулся в машине, щелкнул зажигалкой, и произошел взрыв, так как он взорвал находившийся в машине газовый баллон.
В результате сильного взрыва оба сотрудника полиции были отброшены от машины, а сам водитель выброшен из машины. Однако мужчина смог воспользоваться ситуацией, уселся в полицейский автомобиль и попытался сбежать.
Когда один из полицейских пытался остановить нарушителя, тот напал на сотрудника полиции и пытался отобрать служебное оружие.
Мужчину удалось задержать, вызвав на помощь ближайший экипаж полиции.
Пострадавшая полицейская была доставлена в медицинское учреждения. Ее коллега пострадал несильно, а нарушителю понадобилась медицинская помощь.
Полиция сообщает, что "на первый взгляд действия мужчины были осознанными". Мотивы действий мужчины еще выясняются. Он заявлял, что решил действовать так в связи с Covid-19 и вакцинацией, которые вызывали конфликты в его повседневной жизни.
Раннее мужчина в поле зрения полиции не попадал.
Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на представителя власти с причинением тяжких телесных повреждений или других тяжелых последствий. За такое преступление полагается лишение свободы от двух до десяти лет. Расследование продолжается.
Также мужчина получил максимальный штраф за нарушение правил эпидемиологической безопасности - 2000 евро.