Видео ⟩ На нелегальной вечеринке полиция задержала 11 человек

За хранение наркотических веществ начат уголовный процесс, а за употребление - административные процессы. Все 48 человек, участвовавших в нелегальном мероприятии, получили штрафы за нарушение комендантского часа.

Госполиция не первый раз фиксировала информацию о возможной нелегальной вечеринке на одном из складов в Торнякалнсе.

Реагируя на эту информацию, ночью с субботы на воскресенье, 31 октября, около 3:00, полицейские констатировали нелегальный рейв, в котором участвовали 48 человек и употреблялись наркотические вещества. Обыск и задержание проводили должностные лица управления Рижского региона Криминальной полиции в сотрудничестве с кинологом и служебной собакой Госполиции, Батальоном специального назначения, полицейскими Управления полиции порядка и сотрудниками Рижской муниципальной полиции.

На месте происшествия были конфискованы различные наркотические вещества - 229 грамм кокаина, марихуана, ЛСД, таблетки МДМА, гашиш, амфетамин. Назначена экспертиза наркотических веществ, чтобы определить их точный вес и происхождение. 48 человек получили штраф за несоблюдение комендантского часа в размере от 300 до 500 евро, а организаторы - в размере 2000 евро.

11 человек, в том числе организатор, задержаны по 264 статье Уголовного кодекса, и против них начаты административные процессы за употребление наркотических веществ. Также в связи со случившимся начат уголовный процесс по второй части 253 статьи Уголовного кодекса, за хранение наркотических веществ в крупном объеме.

Такие преступления караются лишением свободы на срок от трех до десяти лет, с или без конфискации имущества и с периодом пробации до трех лет.