Четыре страны предоставили Латвии помощь в борьбе с коронавирусом

Использовав механизм гражданской защиты Европейского союза (ЕС), Латвия получила медицинское оборудование. Павлютс поблагодарил за помощь не только Финляндию, Венгрию, Нидерланды и Швецию, но и те страны, которые предоставят поддержку в будущем.

По информации Министерства здравоохранения, сегодня, 1 ноября, Латвия получит от Швеции 80 аппаратов искусственной вентиляции легких, а в среду, 3 ноября, из Нидерланд - аппараты для ультрасонографии и мониторинга жизненных признаков.

Больница им. П. Страдиня ранее сообщала, что из Финляндии при поддержке ЕС для лечения пациентов с Covid-19 были доставлены шесть аппаратов искусственной вентиляции легких.

Министерство здравоохранения информировало, что со второй партией международной помощи в Латвию было доставлено оборудование для перфузионных шприцевых насосов, которое на этой неделе будет передано больницам.

Как сообщили на заседании правительства на прошлой неделе представители Минздрава, Латвия попросила поддержку у ЕС и международных организаций по предоставлению различного медицинского оборудования и устройств для увеличения пропускной способности больниц, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом.

Минздрав составил список различных устройств и оборудования, которые необходимы в Латвии. Среди них 120 устройств искусственной вентиляции легких, 12 мобильных ИВЛ для использования в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) при транспортировке пациентов, 363 монитора жизненных функций пациентов, 32 станции мониторинга основных показателей жизнедеятельности. Список также включает 30 механических отсасывающих устройств из верхних дыхательных путей, а также 10 отсасывающих устройств для использования при транспортировке NMPD.

Павлютс на заседании правительства сказал, что эта помощь платная, но страны могут предоставлять и бесплатную международную помощь.

По данным министерства, сложившаяся эпидемиологическая ситуация представляет значительный риск для оказания стационарных медицинских услуг. Как сообщили в Минздраве, без дополнительных коек число предотвратимых смертей может возрасти. Министерство также отмечает, что, если ковидных коек не станет больше, предоставление всех стационарных и неотложных медицинских услуг может быть ограничено во времени, что сделает медицинские услуги в стране в целом недоступными и повлияет на загруженность больниц и, в особенности, приеменых отделений. Это потенциально может увеличить и количество смертей.