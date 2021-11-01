ФОТО: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca/Facebook.com

Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня сообщила в социальной сети Facebook о кончине выдающегося кардиохирурга Яниса Волколакова.

"Волколаков наиболее ярко проявил свой талант в операциях ишемической болезни сердца и пороках сердца в малоинвазивном хирургическом лечении, - сказано в публикации.

Янис Волколаков является одним из основоположников малоинвазивной кардиохирургии в Латвии и получил награды Латвийской академии наук, a/s Latvijas Gāze и Рижского технического университета за достижения в кардиохирургии".

Янис Волколаков родился 4 июля 1970 года в семье офтальмолога Расмы и профессора кардиохирургии Яниса Волколакова. После учебы в Рижской средней школе № 50 он последовал семейным традициям и выбрал медицину, получив в 1994 году докторскую степень в Латвийской медицинской академии.

Затем последовала ординатура в Университетской клинической больнице им. П. Страдиня по специальности кардиохирург. В 1999 году он присоединился к коллективу кардиохирургов в Центре кардиохирургии Университетской клинической больницы им. Страдиня.

Волколаков продолжал расширять свои знания за рубежом - в кардиохирургических клиниках Катарины Цикенхейс в Нидерландах, в больнице Брин-Мор и в Медицинском центре Стэнфордского университета в США. В последующие годы Янис щедро делился своим опытом, помогая совершенствоваться другим коллегам.