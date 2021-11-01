RNP может уволить более 200 непривитых сотрудников

RNP сообщает, что предприятию удалось добиться хорошего охвата вакцинацией: 90% сотрудников в настоящий момент вакцинированы против Covid-19.

В настоящее время RNP тщательно анализирует возможность найма только вакцинированных работников, а также рассматривает возможные изменения в предоставлении услуг путем механизированных решений для компенсации дефицита рабочей силы.

Хотя не желающие вакцинироваться работники есть почти на всех должностях, в наибольшей мере нехватка коснется услуг по уборке, так в большинстве случаев отстранены от работы будут дворники.

Дополнительно негативно скажутся на работе предприятия болезни сотрудников, а также соблюдение карантина теми, кто контактировал с больными Covid-19.

"Безопасность и здоровье наших клиентов и сотрудников являются приоритетом для нашей компании. Как социально ответственное предприятие мы полностью поддерживаем совместную борьбу с пандемией, информируя клиентов и сотрудников о возможностях вакцинироваться как на работе, так и поближе к месту жительства. К сожалению, уже сейчас ясно, что некоторые сотрудники не хотят проходить вакцинацию, поэтому нам не удастся добиться полного охвата вакцинацией", - сказал руководитель предприятия Роналд Нейманис.

Поиск новых работников

Он отметил, что заполнить все вакансии в короткие сроки не удастся, поэтому уже ведется поиск альтернативных решений по механизации процессов, например, в сфере уборки территорий.

В настоящее время стремительное распространение вируса может существенно повлиять на оказание критически важных услуг, таких как работы по устранению аварий в доме, уборка помещений общего пользования, содержание коммуникаций горячего и холодного водоснабжения, проверка систем отопления.

В сложившейся ситуации RNP прогнозирует, что будут освобождены примерно 250 рабочих мест, которые не получится заполнить быстро. В основном вакансии откроются в категориях дворников и мастеров-ремонтников, но также будут отстранены и в будущем потеряют работу сотрудники администрации и других групп.