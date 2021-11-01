Телефонные мошенники из Латвии попались эстонской полиции

Организатору - 18 лет

Организатор, 18-летний гражданин Латвии, нашел участвовавших в схеме 18-летнюю девушку и 23-летнего мужчину через приложение Telegram.

События начали развиваться 19 и 20 октября, когда жертвами мошенничества по схеме "звонок из банка" стали два местных пенсионера. Cо счета 82-летней женщины сняли 9600 евро, а 67-летний мужчина лишился 3000 евро.

Схема

"Говорящие по-русски мошенники связались с жертвами по телефону и представились сотрудниками службы безопасности Swedbank. Под предлогом остановки подозрительных переводов жертв убедили ввести PIN-коды от Smart-ID и PIN-калькулятора, в одном случае попросили установить на компьютер программу Aeroadmin, которая дает дистанционный доступ к компьютеру, - сказал руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас.

- Затем мошенники перевели деньги со счетов жертв на подконтрольные себе счета, в том числе принадлежащие и двум местным жителям. Эти подозреваемые передали данные своих банковских счетов и банковские карты иностранцу, который с их карт снял украденные у пенсионеров деньги через банкомат".

Задержания

18-летнего гражданина Латвии задержали в пятницу, 29 октября, в Таллине, его подозревают в совершении мошенничества в группе, точнее, в пособничестве в совершении мошенничества лицу, личность которого еще не установлена. По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Юргена Хюва, который руководит уголовным делопроизводством,

собранные в ходе следствия на сегодняшний день данные указывают на длительную и масштабную деятельность.

"При задержании у него нашли много разных банковских карточек. Через мессенджер Telegram он находил людей, которые соглашались на время передать ему свои банковские карточки и PIN-коды, за что им обещали заплатить. На их банковские счета переводились деньги, которые выманивались у пострадавших по телефону под видом звонков от сотрудников банка. Подозреваемый снял наличные и перевел их в свою очередь дальше на разные кошельки криптовалюты, владельцами которых являются люди, личность которых еще не установлена, но этим мы сейчас занимаемся в ходе уголовного делопроизводства", - сказал Хюва.

Разыскиваются соучастники

"Передавая свои банковские карточки и счета в распоряжение мошенников, люди таким образом помогают преступности и такая деятельность наказуема в уголовном порядке. Сообщникам обещали заплатить одну десятую от полученных денег, но им не заплатили", - сказал Пихельгас.

Он добавил, что были случаи, когда люди давали свой банковской счет для совершения подозрительных переводов по просьбе знакомого или, например, за небольшое вознаграждение, также находят подельников, которым эта деятельность подается как "работа по совершению денежных переводов". "Вне зависимости от предлога и того, что к вам обращается с такой просьбой, нельзя соглашаться на такие предложения. Обещанных денег могут и не заплатить, а мошенники могут оформить, используя ваши данные, еще и кредит на ваше имя", - пояснил Пихельгас.

Что будет с гражданином Латвии?

Прокуратура ходатайствовала о взятии гражданина Латвии под стражу, так как в его отношении прокурор посчитал высокой вероятность того, что он будет совершать новые преступления и уклоняться от расследования. "Согласно собранной на данный момент информации, молодой человек находился в Эстонии с целью заработать мошенничеством. Так как у него нет в Эстонии постоянного места жительства, прокуратура посчитала необходимым взять его под стражу на время предварительного следствия. Суд согласился с этим и молодого человека взяли под стражу пока на срок в два месяца", - сказал Хюва.