Вт, 2.11.2021
Я не министр мирного времени. Я знал, на что иду. Я знал, что это будет чрезвычайно сложно. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Пять советов, которые помогут снизить стоимость отопления

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

В холодные месяцы года плата за отопление составляет существенную часть семейного бюджета, особенно в этом году, после поднятия тарифов. Поэтому важно понять, какими способами мы можем влиять на потребление теплоэнергии, меняя свои привычки. Эксперт Эгил Кампус поделился своим опытом по снижению трат на отопление.

Отопление нужно приспособить к времени года

После горячего и нередко влажного лета приходит холодная и дождливая осень. Часто может пройти время, прежде чем жители или самоуправление примут решение, что пора подключить центральное отопление.

В начале отопительного сезона разумно будет в начальном периоде (первые 7-14 дней) увеличить среднюю температуру здания, чтобы снизить влажность, скопившуюся в стенах и других конструкциях.

Такой шаг приведет к тому, что счета зимой будут меньше, так как будет необходимо использовать меньше энергии, чтобы в холодное время помещения были в тепле.

Правильное проветривание помещений

Свежий воздух в помещении очень важен даже в зимнее время, когда столбик термометра за окном показывает минусы. Важно проветривать помещение регулярно, но недолго, так как свежий воздух быстрее нагревается. Также важно: чтобы после проветривания комната достаточно быстро согрелась, пространство вокруг радиатора должно быть свободным.

Открытые радиаторы

Нежелательно накрывать радиаторы влажным бельем, задвигать их мебелью или закрывать длинными и тяжелыми занавесками. Тем более что мокрое белье создает ненужную влажность в помещении, которая может привести к образованию грибка.

Накрытый радиатор будет потреблять больше энергии, чтобы высушить белье, а не нагреть помещение. В результате помещение будет влажным и холодным.

Равновесие системы отопления помещения

Не раз потребители делились таким опытом жизни в многоэтажных домах: первый и последний этажи мерзнут, а всем жителям этажей посередине так жарко, что окна приходится держать открытыми постоянно. Причины такой ситуации в основном в неправильном гидравлическом балансе дома, проще говоря - в неоднородном распределении тепла. Если тепло равномерно распространяется по всем помещениям здания, проблемы с холодом, чрезмерным теплом и неадекватно высокими счетам уменьшаются. Технически подобную услугу могут предоставить специализированные предприятия, владеющие принципами гидравлики отопления зданий.

Реновация дома

Если дом не утеплен, жители будут переплачивать за отопление, так как в здании через крышу, фасад и фундамент будет образовываться утечка тепла, а также во все времена года жители столкнутся с проблемами вентиляции. Реновация дома значительно улучшит контроль за климатом в здании и продлит его срок службы. Без сомнения, этот совет требует большего времени и вложения средств, однако в долгосрочной перспективе реновация здания - лучшее решение, которое позволит снизить ежемесячную стоимость центрального отопления.

Надо помнить, что стоимость каждого проекта зависит от технического состояния конкретного многоэтажного дома - системы отопления, водоснабжения, канализации и других аспектов.

Поэтому первый шаг - энергоаудит здания. Также существуют разные способы, как выгоднее реализовать реновацию здания, даже если у каждой квартиры свой хозяин. Дополнительное финансирование можно привлечь из программы структурных фондов Евросоюза по повышению энергоэффективности многоквартирных домов или использовать возможности, которые предлагает Altum. В результате плата по кредиту и отоплению не будет больше, чем прошлые счета за отопление в неутепленном доме. В свою очередь, в долгосрочной перспективе в качественно утепленном доме плата за центральное отопление может снизиться на 50-70% в месяц. 

Расход теплоэнергии каждого дома напрямую зависит от привычек хозяев каждой квартиры, так как у многоквартирного дома общий расход теплоэнергии.

Поэтому важно, чтобы каждый потребитель обдумал свои ежедневные привычки, чтобы снизить стоимость отопления и для себя, и для всего дома.


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