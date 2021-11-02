Пять советов, которые помогут снизить стоимость отопления

Отопление нужно приспособить к времени года

После горячего и нередко влажного лета приходит холодная и дождливая осень. Часто может пройти время, прежде чем жители или самоуправление примут решение, что пора подключить центральное отопление.

В начале отопительного сезона разумно будет в начальном периоде (первые 7-14 дней) увеличить среднюю температуру здания, чтобы снизить влажность, скопившуюся в стенах и других конструкциях.

Такой шаг приведет к тому, что счета зимой будут меньше, так как будет необходимо использовать меньше энергии, чтобы в холодное время помещения были в тепле.

Правильное проветривание помещений

Свежий воздух в помещении очень важен даже в зимнее время, когда столбик термометра за окном показывает минусы. Важно проветривать помещение регулярно, но недолго, так как свежий воздух быстрее нагревается. Также важно: чтобы после проветривания комната достаточно быстро согрелась, пространство вокруг радиатора должно быть свободным.

Открытые радиаторы

Нежелательно накрывать радиаторы влажным бельем, задвигать их мебелью или закрывать длинными и тяжелыми занавесками. Тем более что мокрое белье создает ненужную влажность в помещении, которая может привести к образованию грибка.

Накрытый радиатор будет потреблять больше энергии, чтобы высушить белье, а не нагреть помещение. В результате помещение будет влажным и холодным.

Равновесие системы отопления помещения

Не раз потребители делились таким опытом жизни в многоэтажных домах: первый и последний этажи мерзнут, а всем жителям этажей посередине так жарко, что окна приходится держать открытыми постоянно. Причины такой ситуации в основном в неправильном гидравлическом балансе дома, проще говоря - в неоднородном распределении тепла. Если тепло равномерно распространяется по всем помещениям здания, проблемы с холодом, чрезмерным теплом и неадекватно высокими счетам уменьшаются. Технически подобную услугу могут предоставить специализированные предприятия, владеющие принципами гидравлики отопления зданий.

Реновация дома

Если дом не утеплен, жители будут переплачивать за отопление, так как в здании через крышу, фасад и фундамент будет образовываться утечка тепла, а также во все времена года жители столкнутся с проблемами вентиляции. Реновация дома значительно улучшит контроль за климатом в здании и продлит его срок службы. Без сомнения, этот совет требует большего времени и вложения средств, однако в долгосрочной перспективе реновация здания - лучшее решение, которое позволит снизить ежемесячную стоимость центрального отопления.

Надо помнить, что стоимость каждого проекта зависит от технического состояния конкретного многоэтажного дома - системы отопления, водоснабжения, канализации и других аспектов.

Поэтому первый шаг - энергоаудит здания. Также существуют разные способы, как выгоднее реализовать реновацию здания, даже если у каждой квартиры свой хозяин. Дополнительное финансирование можно привлечь из программы структурных фондов Евросоюза по повышению энергоэффективности многоквартирных домов или использовать возможности, которые предлагает Altum. В результате плата по кредиту и отоплению не будет больше, чем прошлые счета за отопление в неутепленном доме. В свою очередь, в долгосрочной перспективе в качественно утепленном доме плата за центральное отопление может снизиться на 50-70% в месяц.

Расход теплоэнергии каждого дома напрямую зависит от привычек хозяев каждой квартиры, так как у многоквартирного дома общий расход теплоэнергии.