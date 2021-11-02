Комендантский час: в Валмиере мужчина погулял по улице на 2500 евро

Вечером 29 октября в Валмиере на улице Цесу полицейские встретили мужчину 2001 года рождения, который без оправдательных причин находился на улице во время комендантского часа. Кроме того, у него не было заполнено подтверждение.

Молодого человека оштрафовали на 500 евро.

Спустя несколько часов на улице Стацияс стражи порядка снова встретили того же мужчину без заполненного подтверждения. На этот раз его оштрафовали на 2000 евро.

В свою очередь в Юрмале полиция за несоблюдение комендантского часа оштрафовала одного мужчину на 1000 евро. Кроме того, его поведение вызвало подозрения, что он мог употреблять наркотические вещества. За отказ от экспертизы на наркотические вещества мужчина 1998 года рождения был оштрафован на 100 евро.

В конце прошлой недели во время контроля за соблюдением комендантского часа было составлено 1007 протоколов административного нарушения, проверены 13 905 лиц, 11 877 из которых имели заполненные подтверждения.