Нагрузка на больницы в Латгале достигла 90%

Наименьшее количество коек для больных Covid-19 занято в больницах Видземского региона - 58%. В Земгале заполненность мест достигает 73%.

В остальных регионах занято более 75% таких коек - 76% в Курземе и 78% в Рижском регионе.

В нескольких больницах заняты все койки интенсивной терапии, предназначенные для пациентов с тяжелым течением Covid-19. Такая ситуация сложилась в Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе, Екабпилсской региональной больнице, Балвской больнице и Рижской больнице травматологии и ортопедии.

За последнюю неделю количество коек для больных Covid-19 в стационарах увеличено на 21% - с 1617 до 1963. В том числе для этих целей были перепрофилированы койки в Добельской и Алуксненской больницах.

Как сообщалось ранее, инфекционист клинической университетской больницы им. Страдиня Уга Думпис заявил, что отмена ограничений в связи с распространением Covid-19 окажет особое влияние на Латгале, где самый низкий уровень вакцинации против Covid-19.