Нагрузка на больницы в Латгале достигла 90%
В настоящее время заполненность коек для больных Covid-19 в больницах Латгале достигла 90%, свидетельствуют подготовленные Министерством здравоохранения данные к заседанию правительства.
В настоящее время заполненность коек для больных Covid-19 в больницах Латгале достигла 90%, свидетельствуют подготовленные Министерством здравоохранения данные к заседанию правительства.
Наименьшее количество коек для больных Covid-19 занято в больницах Видземского региона - 58%. В Земгале заполненность мест достигает 73%.
В остальных регионах занято более 75% таких коек - 76% в Курземе и 78% в Рижском регионе.
В нескольких больницах заняты все койки интенсивной терапии, предназначенные для пациентов с тяжелым течением Covid-19. Такая ситуация сложилась в Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе, Екабпилсской региональной больнице, Балвской больнице и Рижской больнице травматологии и ортопедии.
За последнюю неделю количество коек для больных Covid-19 в стационарах увеличено на 21% - с 1617 до 1963. В том числе для этих целей были перепрофилированы койки в Добельской и Алуксненской больницах.
Как сообщалось ранее, инфекционист клинической университетской больницы им. Страдиня Уга Думпис заявил, что отмена ограничений в связи с распространением Covid-19 окажет особое влияние на Латгале, где самый низкий уровень вакцинации против Covid-19.
Думпис призвал проявить осторожность и не спешить с отменой ограничений. "Я не утверждаю, что ограничения нельзя отменять, но нужно смотреть, какие ограничения можно отменить, а какие нет", - сказал он, напомнив, что в Латгале пожилых людей вакцинировалось в три раза меньше, чем в других регионах.