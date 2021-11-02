Перевощиков: ситуация с заболеваемостью Сovid-19 стабилизируется

В дальнейшем заболеваемость может и вновь увеличиться, и уменьшиться в зависимости от контактов людей. К настоящему моменту общее количество заболевших сократилось в среднем на 2%.
Он указал, что количество пациентов в больницах также стабилизируется, но будет увеличиваться еще примерно две недели.
Представитель Минздрава Яна Фелдмане отметила, что вакцинация по-прежнему остается проблемой в Латгальском регионе, где охват групп риска недостаточен. Поэтому предоставляются дополнительные услуги вакцинации, например, выездная вакцинация.
Фелдмане подчеркнула, что в целом уровень вакцинации от Covid-19 в стране растет, доля вакцинированного населения превышает 50%, и охват вакцинацией увеличивается в группах риска.