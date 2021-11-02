Вт, 2.11.2021
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Андрес Корк, члена Союза врачей Эстонии

Перевощиков: ситуация с заболеваемостью Сovid-19 стабилизируется

Юрий Перевощиков ФОТО: Valsts kanceleja

Заболеваемость Covid-19 стабилизируется, но эпидемиологическая ситуация остается хрупкой, заявил эпидемиолог Юрий Перевощиков на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

В дальнейшем заболеваемость может и вновь увеличиться, и уменьшиться в зависимости от контактов людей. К настоящему моменту общее количество заболевших сократилось в среднем на 2%.

Он указал, что количество пациентов в больницах также стабилизируется, но будет увеличиваться еще примерно две недели.

Представитель Минздрава Яна Фелдмане отметила, что вакцинация по-прежнему остается проблемой в Латгальском регионе, где охват групп риска недостаточен. Поэтому предоставляются дополнительные услуги вакцинации, например, выездная вакцинация.

Фелдмане подчеркнула, что в целом уровень вакцинации от Covid-19 в стране растет, доля вакцинированного населения превышает 50%, и охват вакцинацией увеличивается в группах риска.


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