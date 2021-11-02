Начато 11 дел о возможном насилии и нарушении прав детей в Naukšēni

По его мнению, основная задача - стабилизировать работу учебного заведения, чтобы оно могло действовать.

Озолс отметил, что в первые недели после выявления нарушений появилась информация, свидетельствующая о критической опасности для деятельности школы. В свою очередь, полученная вчера информация говорит о том, что работа Naukšēni на следующий месяц обеспечена. Озолс сообщил, что в разрешении ситуации были задействованы все возможные органы, такие как Министерство благосостояния, Государственная служба пробации и неправительственные организации.

Он убежден, что совместными силами ситуацию можно выдержать, а учебное заведение сможет продолжить свою деятельность.

На втором этапе следует разработать новые правила. Озолс отметил, что это критическое время в Naukšēni дало понять, что подход к социальной коррекции в этой школе необходимо изменить. "Самые мудрые умы" всех учреждений и министерств были вовлечены в разработку новой концепции, чтобы изменить представление о том, как осуществляется социальная коррекция. По его словам, по мнению IZM, Минблага и VBTAI, дальше так продолжаться не может.

Председатель комиссии Сейма по образованию Арвил Ашераденс спросил, когда будут готовы эти решения, на что Озолс ответил, что новые временные решения для коррекционной работы будут представлены в течение трех месяцев, а полная концепция займет больше времени. По его словам, отсюда следует, что это актуальный вопрос "номер один" для IZM.

Описывая текущую ситуацию в учебном заведении, Озолс сообщил, что менее чем за три недели сменились три руководителя.

Между тем представитель VBTAI подчеркнул, что уже после первых двух проверок команда специалистов отправилась пообщаться с детьми и сотрудниками. По окончании визита инспекция проинформировала IZM, обратившись с просьбой оказать долгосрочную поддержку психолога. Рацене обнаружила, что на данный момент в школе все еще нет психолога.

В то же время она сообщила, что в прошлый четверг инспекторы VBTAI были в Naukšēni с последним визитом, во время которого выяснилось, что детей запугивают и угрожают уголовным преследованием. VBTAI известно, что по крайней мере один учитель проконсультировался с полицией, может ли он написать заявление на детей, если, по его мнению, его обвиняют ложно. Сотрудники полиции ответили утвердительно, в результате чего были вызваны воспитанники Naukšēni, которым пригрозили, что они лишатся выходных, если предоставят информацию инспекторам.

По словам Рацене, трое детей отказались говорить, опасаясь нового уголовного дела.

Ашераденс спросил, развивалась ли эта ситуация в последние три месяца или длилась годами, на что Рацене ответила, что последняя проверка VBTAI в этом учебном заведении была в 2019 году. Тогда были выявлены нарушения с карцером и инспекция поставила перед школой задачи по исправлению недоработок. Отзывов в связи с поставленными задачами не поступало, равно как и претензий в VBTAI, однако проверка в сентябре этого года выявила, что рекомендации, сделанные в 2019 году, не были учтены, а сложившаяся ситуация стала еще более критичной.

Контекст

Как сообщалось, в связи с нарушением прав детей IZM приняло решение отстранить от должности директора Naukšēni Дидзиса Чакурса. После получения дополнительной информации о возможных нарушениях прав детей отстранить от должности могут еще четырех сотрудников Naukšēni.