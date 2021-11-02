Сколько нужно на лечение пациентов с Covid-19 в больницах?

Из этой суммы 1 769 млн евро необходимо для обеспечения кислородом в больницах и еще 3,229 млн евро на медицинское оборудование. Также в этом году 86 569 евро необходимо для бригад Службы неотложной медицинской помощи, а в следующем году на эти цели будет выделено еще 43 284 евро.

По словам Дрейки, эти средства не включают потребности Морского медицинского центра и Лудзенского медицинского центра.

Прогнозы

В настоящее время наблюдается тенденция к тому, что количество пациентов с Covid-19 в стационаре достигнет 2200 к 6 ноября и 2900 к 15 ноября. По словам госсекретаря, количество пациентов с Covid-19 в стационарах может продолжать увеличиваться еще две недели.

Таким образом, Министерство здравоохранения продолжает увеличивать количество коек, ожидая, что с 8 по 14 ноября оно может достигнуть 2822 коек, а к 15 ноября - 3253. Максимальное количество коек может быть достигнуто 1 декабря, когда, согласно плану министерства, для пациентов с Covid-19 будет доступна в общей сложности 3321 койка. В настоящее время в стране имеется 2003 койки для пациентов с Covid-19.

"Если изначально основными недостающими критическими ресурсами были оборудование и человеческие ресурсы, то теперь выяснилось, что также не хватает кислорода и возможностей для перевозки пациентов между больницами", - сказала Дрейка. При этом не хватает лекарств не только для пациентов с Covid-19, но и для других категорий больных.

Статистика

По словам госсекретаря, 85% пациентов с Covid-19 в стационаре нуждаются в кислородной терапии, а 20% - в интенсивной терапии. Таким образом, текущее потребление кислорода выше, чем во время первой или второй волны Covid-19.

В то же время решается вопрос доступности человеческих ресурсов, в том числе за счет волонтеров. По крайней мере 520 волонтеров уже отправлены в больницы.